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NATO'ya resmi başvuruyu yapmışlardı! İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den ilk veto

19.05.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrasında Finlandiya ve İsveç'ten NATO hamlesi gelmiş ve dün resmi başvuru yapılmıştı. Türkiye'den bu iki ülkeye ilk veto geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iki ülkenin terör örgütü PKK'ya verdiği destek nedeniyle üyeliklerine olumlu bakmadıklarını söylemişti.

NATO'ya resmi başvuruyu yapmışlardı! İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den ilk veto

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrasında İsveç ve Finlandiya, NATO'ya girme kararı almıştı. Rusya'nın çok sert tepki gösterdiği kararla ilgili olarak iki ülke dün, resmi başvuruyu yapmıştı. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olumlu düşüncede olmadıklarını belirterek gerekçe olarak terör örgütü PKK'ya verilen desteği göstermişti. İki ülkenin üyeliğiyle ilgili olarak Türkiye'den ilk veto geldi.

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RESMİ BAŞVURU YAPILDI

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrasında İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme kararı aldı. Alınan kararla ilgili olarak dün iki ülke resmi başvuruyu yaparak aday ülkelerin ittifaka alınması için onay sürecini başlatmış oldu.

RUSYA'DAN İSVEÇ VE FİNLANDİYA AÇIKLAMASI: BÜYÜK BİR HATA OLUR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ve İsveç'e olası katılımını 'büyük bir hata' olarak nitelendirdi ve geniş kapsamlı sonuçları olacağını vurguladı.

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"NATO'YA GİRMELERİNE BİZ 'EVET' DİYEMEYİZ"

NATO üyesi olan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine terör örgütü PKK'ya verilen destekten dolayı olumlu yaklaşmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" şeklinde konuşmuştu.

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TÜRKİYE'DEN 10 MADDELİK MANİFESTO

Türkiye, bu iki ülke ile "müttefiklik" ilişkisi içinde bulunabilmesi için 10 maddelik manifesto yayınlandı.

SON DAKİKA | İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi sonrası gözler Ankara'ya çevrildi! Türkiye'den 10 maddelik manifesto İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi sonrası gözler Ankara'ya çevrildi! Türkiye'den 10 maddelik manifesto

TÜRKİYE'DEN İLK VETO

Tüm gelişmeler sonrasında Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmak için yaptığı resmi başvuru sonrası ilk toplantı gerçekleştirildi. Uluslararası ajanslara göre ön müzakerelerin başlamasına ilişkin yapılan oylamayı, Türkiye veto etti.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya İsveç Türkiye
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