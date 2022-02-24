NATO Yetkilisi: “Rusya’nın İşgali Başlamış Görünüyor”

Rus basını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ukrayna için acil toplandığı sırada, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Donbass bölgesine özel askeri operasyon yapılması yetkisi verdiğini aktardı.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Rusya Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada Rusya ve Ukrayna güçleri arasında çatışmanın kaçınılmaz olduğunu, koşulların Rusya’nın kararlı bir şekilde harekete geçmesini gerektirdiğini savundu.

Vladimir Putin NATO’nun genişlemesinin ve Ukrayna topraklarının kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi, Ukrayna askerlerine de silahlarını bırakıp evlerine gitmeleri çağrısında bulundu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme amacı olmadığını iddia etti.

Putin diğer ülkeleri Rusya’nın bu adımına müdahale etme girişiminde bulunmamaları konusunda uyardı, bunun daha önce görülmemiş sonuçları olacağını söyledi.

NATO yetkilisi de Reuters’a yaptığı açıklamada “Rusya’nın Ukrayna işgali başlamış görünüyor” dedi.

BM Genel Sekreteri’nden Putin’e: “Barışa şans verin”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Putin açıklama yaptığı sırada Ukrayna gündemiyle acil toplantı halindeydi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Rus lidere “Askerlerinizin Ukrayna’ya saldırmasını durdurun, barışa bir şans verin” sözleriyle seslendi.

Oturumda konuşan ABD’nin BM nezdindeki temsilcisi Linda Thomas Greenfield, “Ruslar’ın hava sahasını kapattıklarını, askerleri Donbass’a sevk ettiğini ve kuvvetlerini savaşa hazır konuma getirdiklerini görüyoruz” dedi.

BM Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisine sahip daimi üyelerinden biri olan Rusya Güvenlik Konseyi’nin aynı zamanda dönem başkanı.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de Twitter’dan paylaştığı mesajda, Başkan Joe Biden’ın Ukrayna’daki durumu yakından takip ettiğini, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’dan düzenli bilgi aldığını belirtti.

Ukrayna hava sahasında sivil uçuşlara kısıtlama

Rus liderin açıklamasından bir süre önce Ukrayna hava sahasının ‘’olası tehlike’’ sebebiyle sivil uçuşlara kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Öncesinde ABD, İtalya, Kanada, Fransa ve İngiltere havayolu şirketlerine Ukrayna ve Kırım semalarında hava sahasından kaçınmalarını istemiş ancak uçuşlara tam bir yasak getirmemişti.

