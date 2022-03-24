NATO Yetkilisi: “Savaşta 7 ila 15 Bin Rus Askeri Öldü”

NATO’dan bir yetkili, Ukrayna’da dört haftadır devam eden ve direnişle karşılaşan Rusya’nın beklediği gibi hızlı bir zafer kazanamadığı savaşta 7 bin ila 15 bin Rus askerinin öldüğü tahmininde bulundu.

NATO’dan ismini vermemek koşuluyla bilgi veren üst düzey askeri bir yetkili, bu tahminin Ukraynalı yetkililerden gelen bilgiler, Rusya’nın bilinçli ya da bilinçsiz olarak açıkladığı bilgiler ve açık kaynaklardan toplanan istihbarata dayandığını söyledi.

Ukrayna kendi askeri kayıpları konusunda az miktarda bilgi paylaştı ve Batı da bugüne kadar tahmini bir sayı vermedi. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, yaklaşık iki hafta önce 1300 Ukrayna askerinin öldüğünü söylemişti.

Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna işgalini başlattığında Ukrayna hükümetinin hızlı bir şekilde düşmesi olasılığı belirmişti. Ancak dört haftadır devam eden savaşta Rus kara birlikleri Batı ülkelerinin sağladığı silahlarla donanan Ukrayna birimlerinin direnişiyle karşı karşıya kaldı.

800 milyon dolarlık silah paketinden ilk sevkiyat yola çıkıyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz hafta onayladığı 800 milyon dolarlık silah paketi kapsamında ilk parti silahların da önümüzdeki günlerde yola çıkması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili bu silah paketinde hangi sistemlerin bulunacağı konusunda ayrıntı vermedi ancak Ukrayna askerleri tarafından kullanılmakta olan türden silahlara öncelik verileceğini belirtti.

