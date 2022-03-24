HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. NATO Yetkilisi: “Savaşta 7 ila 15 Bin Rus Askeri Öldü”

NATO Yetkilisi: “Savaşta 7 ila 15 Bin Rus Askeri Öldü”

24.03.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO’dan bir yetkili, Ukrayna’da dört haftadır devam eden ve direnişle karşılaşan Rusya’nın beklediği gibi hızlı bir zafer kazanamadığı savaşta 7 bin ila 15 bin Rus askerinin öldüğü tahmininde bulundu

NATO Yetkilisi: “Savaşta 7 ila 15 Bin Rus Askeri Öldü”

NATO’dan bir yetkili, Ukrayna’da dört haftadır devam eden ve direnişle karşılaşan Rusya’nın beklediği gibi hızlı bir zafer kazanamadığı savaşta 7 bin ila 15 bin Rus askerinin öldüğü tahmininde bulundu.

NATO’dan ismini vermemek koşuluyla bilgi veren üst düzey askeri bir yetkili, bu tahminin Ukraynalı yetkililerden gelen bilgiler, Rusya’nın bilinçli ya da bilinçsiz olarak açıkladığı bilgiler ve açık kaynaklardan toplanan istihbarata dayandığını söyledi.

Ukrayna kendi askeri kayıpları konusunda az miktarda bilgi paylaştı ve Batı da bugüne kadar tahmini bir sayı vermedi. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, yaklaşık iki hafta önce 1300 Ukrayna askerinin öldüğünü söylemişti.

Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna işgalini başlattığında Ukrayna hükümetinin hızlı bir şekilde düşmesi olasılığı belirmişti. Ancak dört haftadır devam eden savaşta Rus kara birlikleri Batı ülkelerinin sağladığı silahlarla donanan Ukrayna birimlerinin direnişiyle karşı karşıya kaldı.

800 milyon dolarlık silah paketinden ilk sevkiyat yola çıkıyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz hafta onayladığı 800 milyon dolarlık silah paketi kapsamında ilk parti silahların da önümüzdeki günlerde yola çıkması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili bu silah paketinde hangi sistemlerin bulunacağı konusunda ayrıntı vermedi ancak Ukrayna askerleri tarafından kullanılmakta olan türden silahlara öncelik verileceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Brezilya'dan gelecek" ihbarı harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı"Brezilya'dan gelecek" ihbarı harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı
ABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Ukrayna'da savaş suçu işleniyorABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Ukrayna'da savaş suçu işleniyor
Bunu yapmayın! Tam bir bakteri yuvası...Bunu yapmayın! Tam bir bakteri yuvası...
Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.