NATO Zirvesi Bütçe Tartışmaları Ve Suriye Gölgesinde Toplanacak

İngiltere’nin başkenti Londra’da, 3-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek zirve öncesinde NATO merkez bütçesinin, üye ülkeler tarafından paylaşılması ve Amerika’nın yükünün azaltılması konusunda bir uzlaşı olduğu ifade ediliyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Perşembe günü Paris’te yaptığı açıklamada, NATO’nun merkez bütçesine ilişkin olarak Amerika’nın daha az Almanya’nın daha fazla ödeme yapacağını dolayısıyla iki ülke ödemelerinin eşitleneceğini söyledi.

Amerika hali hazırda NATO’nun merkez bütçesinin yüzde 22’sini karşılıyor ancak 2021 itibariyle Amerika ve Almanya yüzde 16’lık bir ödeme yapacaklar.

NATO Genel Sekreteri’nin yaptığı bu açıklama, zirve öncesinde Amerika Başkanı Donald Trump’ın tepkisini azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cuma günü gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir Amerikalı yetkili de şu an üye ülkelerden sadece 9’unun yüzde 2'lik pay ödemesini yaptıklarını ancak 2024 itibariyle bunun, 18 ülkeye çıkmasının beklendiğini söyledi. Bunun Başkan Trump’ın diplomatic girişimleri sonucu olduğunu ifade etti.