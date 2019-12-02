NATO zirvesi İngiliz basınında: 'Erdoğan, Trump veya Macron zirveyi altüst edebilir'

Örgütün geleceğine dair meşru kaygılar olduğunu belirten gazete, 29 müttefikin birbirine güvenilir dostlar olarak davranması ve karşılaştıkları tehditleri ortak bir şekilde algılaması gerektiğini söyledi.

"Üçüncü tehdit ise, tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'nun birliğini test etmeyi sürdürmesi."

Rasmussen ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkeleri bütçelerinden savunma harcamalarına NATO şartı olan yüzde 2'den az pay ayırmakla suçlayabileceğini; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce kullandığı "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" gibi ifadelerle yeni tartışmalara yol açabileceğini vurguladı ve ekledi:

NATO'nun 70. kuruluş yıldönümünde örgüt için bölünmeler nedeniyle istikrarsızlaşma riski bulunduğunu belirten Rasmussen ABD, Fransa ve Türkiye'nin bu zirveyi altüst etme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Times gazetesine konuşan Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Bu çok riskli bir zirve" dedi.

Son haftalarda NATO üyeleri arasındaki güven kırılmasının belirgin hale geldiğini aktaran FT, başyazısına şöyle devam etti:

"Artık Avrupalı liderler de NATO'yı eleştirenler korosuna katılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron NATO için 'beyin ölümü gerçekleşti' diyerek müttefiklerini şoka soktu. Ayrıca ittifakın Rusya'yı düşman olarak görmemesi gerektiğini ima etti - bu Polonya ve Baltık ülkeleri için hoş olmayan bir süprizdi.

"Angela Merkel ise Macron'u bu sözleri nedeniyle payladı. Türkiye'nin dışişleri bakanı bir adım daha ileri giderek, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunu eleştirmesi nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı'nı 'terörizm sponsorluğuyla' suçladı.

"Ama Türkiye NATO dayanışmasına, Macron'un dikkatsiz açıklamalarından daha büyük bir tehdit oluşturuyor.

"Ankara'nın Suriye'ye tek taraflı girme kararı müttefikler arasında karşılıklı danışma konusunda temel soru işaretleri oluşturdu - özellikle de Türkiye'nin teorik olarak NATO'nun ortak savunma maddesini tetikleme potansiyeli nedeniyle.