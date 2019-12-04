NATO zirvesi İngiliz basınında: İttifakın geleceği ne olacak?

NATO'nun önünde daha acil sorunlar olduğunu ve bunlardan birinin de Türkiye olduğunu vurgulayan gazete, Türkiye'nin S-400 alımı ve YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi konusundaki ısrarının örgüt içinde tartışmalara yol açtığını belirtti.

Fransa'nın NATO'nun askeri komutasından 1966'da ayrıldığını ve 2009'da geri döndüğünü hatırlatan Telegraph, bütün bu yaşananların Rusya'ya NATO'nun tutarlılığını test etme imkanı verdiğini aktardı.

Gazeteye göre Avrupa'nın, özellikle de Fransa'nın NATO'dan bağımsız bir Avrupa savunma sistemi kurma isteği Trump'ın izolasyon yanlısı fikirlerine destek oluyor, Trump'ın bu yöndeki fikirleri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'yu sorgulamasına yol açıyor.

Gazeteye göre bunlara rağmen Orta Doğu'nun en büyük ordularından birini ittifaktan atmak kolay bir karar değil.

Telegraph, başyazısını şöyle sonlandırdı:

"Washinton, Londra ve diğerleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine daha az sorun yaratacak birinin gelmesini umuyor. NATO 70 yaşında salim gözüküyor. Fakat ne kadar süre daha böyle kalacak?"

Telegraph Savunma Editörü Con Coughlin ise NATO'nun bir "varoluşsal krizin eşiğinde olduğunu" yazdı.

Coughlin: Trump-Erdoğan dostluğu olmasa Türkiye cezalandırılırdı

Coughlin'e göre Fransa ve ABD arasındaki ilişkiler Macron'un açıklamaları, Fransa'nın dijital hizmet vergisi gibi konularda gergin.

"NATO'nun geleceği konusunda iki lider tarafından da dile getirilen çekinceler geçerli" diyen Coughlin, hem Avrupa ülkelerinin harcamalardan kaçındığını hem de Trump'ın açıklamaları nedeniyle ABD'ye güvenin azaldığını belirtti.

Coughlin makalesine şöyle devam etti:

"Avrupalı liderlerin endişelerinin büyük bir kısmı Trump'ın Suriyeli Kürtleri yüz üstü bırakmasından kaynaklanıyor. Trump Amerika için savaşan ve ölenlere böyle davranıyorsa onun Avrupa ülkelerine sırtını dönmesine ne engel olabilir?