NATO Zirvesi İtalya basınında: 'Müttefikler, Türkiye politikası konusunda bölündü'

İtalyan basınına göre, İtalya ile Türkiye arasında NATO zirvesine yansıyan ayrılıklar, hem Libya'daki faaliyetlerden hem de demokrasi ve ortak değerlere bağlılık konusundaki kaygılardan kaynaklandı. Draghi'nin geçen Nisan ayında Erdoğan'ı "diktatör" olarak nitelemesinin ardından yaşanan gerilimin sürdüğüne de dikkat çekildi.

La Stampa gazetesi de baş sayfasından, İtalya Başbakanı Draghi'nin NATO'dan Libya konusunda birlik talep ettiğini belirtti.

NATO Zirvesi'yle ilgili bugün İtalya'da yayımlanan haberlerde Rusya ve Çin'e yönelik mesajların yanı sıra Türkiye odaklı analizler de geniş yer buldu.

İtalya basını Libya konusunda anlaşmazlık yaşayan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "diktatör" çıkışıyla ilişkileri gerilen iki lider arasında dün Brüksel'de yalnızca "ifadesiz bakışmalar" görüldüğünü vurguladı.

Brüksel'de dün yapılan NATO Zirvesi'nde İtalya ile Türkiye arasında yaşanan soğukluk ve görüş ayrılıkları, İtalya'da basının odaklandığı unsurlardan biri oldu.

'Diplomatik kaza hâlâ çözülemedi'

Corriere della Sera bu konuda şöyle yazdı:

"İtalya Başbakanı, (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron ile birlikte, müttefiklerden başta Libya ve göç dramı olmak üzere Avrupa'yı endişelendiren dosyalara odaklanmalarını istedi. Başbakan telaffuz etmese de bu konudaki sorunun bir adı var: Recep Tayyip Erdoğan.

"Müttefikler arasında, Türkiye konusunda izlenecek çizgi üzerine bir anlaşma olmamasının yanı sıra, 8 Nisan'da Erdoğan'a diktatör diyen Draghi ile soğukluk da sürüyor.

"Bu ifadenin yarattığı diplomatik kaza hala çözülemedi: Biden, Macron, Merkel, Sanchez, Johnson ve Miçotakis ile ikili görüşmeler yapan Erdoğan, Draghi ile sadece aile fotoğrafında bir araya geldi."

İtalyan basını Draghi'nin NATO zirvesi sonrası bir basın toplantısı yapmamasını da Türkiye gerilimi üzerinden yorumladı.

La Stampa gazetesi, "Başbakanın ekibi, G7 zirvesi sonrası söyleyecek yeni bir şey olmadığını bildirdi. Ama aslında yorumlanacak bir şey vardı: 3 ay önce Erdoğan'ı 'diktatör' diye nitelemekten çekinmeyen Draghi'nin NATO'da kendisiyle ilk buluşması" diye yazdı.