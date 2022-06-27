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NATO zirvesi ne zaman? 2022 NATO zirvesi saat kaçta, nerede yapılacak?

27.06.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO zirvesi ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları da dahil olmak üzere çok sayıda konunun ele alınacağı zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda liderle görüşmeler yapacak. Peki NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2022 NATO zirvesinin tarihi, yeri ve saati...

NATO zirvesi ne zaman? 2022 NATO zirvesi saat kaçta, nerede yapılacak?

NATO zirvesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemi ile katılacağı NATO zirvesinin tarihi ve saati belli oldu. Peki NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Nato zirvesi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran'da yapılacak.

NATO ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'ne üye 30 ülkenin liderlerinin yanı sıra "partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore katılacak.

Öte yandan ittifak içinde olmayan Avrupa Birliği üyesi ülkelerle, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da zirveye üst düzey temsilciyle katılacak.

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Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği NATO Recep Tayyip Erdoğan
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