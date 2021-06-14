NATO zirvesi nedir? NATO zirvesine hangi ülkeler katılıyor?

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği NATO Zirvesi’nde geri sayım sona erdi. 14 Haziran tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan zirvede dünya liderleri bir araya gelip önemli konularda görüşmeler gerçekleştirecek. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım göstereceği NATO zirvesi nedir?

NATO ZİRVESİ NEDİR?

NATO üyesi olan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının, ittifakın etkinlikleri ile ilgili kararlar almak amacıyla periyodik şekilde belli zamanlarda bir araya geldikleri bir zirve toplantısıdır. Devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği toplantılardan en sonuncusu 2018'de Brüksel'de düzenlenmişti. İttifakın kuruluşundan şimdiye dek 28 zirve yapıldı. NATO Zirve toplantıları müttefik ülkelerden birinde düzenlenmekte ve NATO Genel Sekreteri zirveye başkanlık yapmakta.

NATO ZİRVESİNE HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran yani bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok ülkenin liderleriyle bir araya gelecek. Zirvede NATO'ya üye olan ülkeler katılım göstermiş olacak.