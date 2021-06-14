NATO zirvesi nedir? NATO zirvesine hangi ülkeler katılıyor?

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği NATO Zirvesi’nde geri sayım sona erdi. 14 Haziran tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan zirvede dünya liderleri bir araya gelip önemli konularda görüşmeler gerçekleştirecek. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım göstereceği NATO zirvesi nedir?
NATO üyesi olan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının, ittifakın etkinlikleri ile ilgili kararlar almak amacıyla periyodik şekilde belli zamanlarda bir araya geldikleri bir zirve toplantısıdır. Devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği toplantılardan en sonuncusu 2018'de Brüksel'de düzenlenmişti. İttifakın kuruluşundan şimdiye dek 28 zirve yapıldı. NATO Zirve toplantıları müttefik ülkelerden birinde düzenlenmekte ve NATO Genel Sekreteri zirveye başkanlık yapmakta.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran yani bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok ülkenin liderleriyle bir araya gelecek. Zirvede NATO'ya üye olan ülkeler katılım göstermiş olacak.
Kritik toplantıda NATO üyesi ülkelerin liderleriyle ikili temaslarda bulunacak Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de baş başa görüşmeler yapacak. Görüşmelerde NATO'daki ittifakın yanında ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin de konuşulması beklenmekte.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bulunan Türk heyetinin NATO Zirvesi'ndeki ilk ve en önemli gündemi, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve ülkenin güvenlik hassasiyetine saygı gösterilmesi olacak.