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NATO Zirvesi Öncesi Atina’dan Ankara’ya Mesaj

11.06.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miçotakis, AB’nin Türkiye ile ilişkiler konusundaki “olumlu" gündemini desteklemeye istekli olduklarını söyleyerek gerilimin daha da azalabileceğinin sinyalini verdi

NATO Zirvesi Öncesi Atina’dan Ankara’ya Mesaj

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkiler konusundaki "olumlu" gündemini desteklemeye istekli olduklarını söyleyerek iki komşu ülke arasındaki gerilimin daha da azalabileceğinin sinyalini verdi.

Miçotakis, Atina’da yaptığı açıklamada, "Şu andaki gerilimin azalmaya devam etmesi, Türkiye'nin diyalog sürecine yapıcı bir şekilde katılması ve AB’nin belirlediği koşullara uyması şartıyla, elbette olumlu bir gündeme her zaman açığız; ancak kademeli, orantılı ve tersine çevrilebilir bir şekilde" dedi.

Miçotakis, 14 Haziran’da Brüksel'deki NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de biraraya gelecek.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki sınırlar ve doğal kaynakları üzerindeki haklar konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlık, geçen yaz Türkiye'nin Yunanistan'ın yetki sınırları içinde olduğunu iddia ettiği sulara, sondaj gemileri göndermesiyle alevlenmişti. Bölgeye savaş gemilerinin yollanması, askeri bir çatışma korkusunu arttırmıştı.

AB, anlaşmazlıkta, üyesi Yunanistan'ı geniş çapta destekledi. Ancak Atina'nın Türkiye'ye kapsamlı yaptırımlar uygulama talebini yerine getirmedi ve bunun yerine Ankara'ya Yunanistan ile diplomatik müzakereleri yeniden başlatması için baskı uyguladı.

İki ülkeden diplomatlar beş yıl aradan sonra ilk kez son aylarda iki tur görüşme gerçekleştirdi; Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları da karşılıklı ziyaretlerde bulundu.

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