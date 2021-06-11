NATO Zirvesi Öncesi Atina’dan Ankara’ya Mesaj

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkiler konusundaki "olumlu" gündemini desteklemeye istekli olduklarını söyleyerek iki komşu ülke arasındaki gerilimin daha da azalabileceğinin sinyalini verdi.

Miçotakis, Atina’da yaptığı açıklamada, "Şu andaki gerilimin azalmaya devam etmesi, Türkiye'nin diyalog sürecine yapıcı bir şekilde katılması ve AB’nin belirlediği koşullara uyması şartıyla, elbette olumlu bir gündeme her zaman açığız; ancak kademeli, orantılı ve tersine çevrilebilir bir şekilde" dedi.

Miçotakis, 14 Haziran’da Brüksel'deki NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de biraraya gelecek.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki sınırlar ve doğal kaynakları üzerindeki haklar konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlık, geçen yaz Türkiye'nin Yunanistan'ın yetki sınırları içinde olduğunu iddia ettiği sulara, sondaj gemileri göndermesiyle alevlenmişti. Bölgeye savaş gemilerinin yollanması, askeri bir çatışma korkusunu arttırmıştı.