NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg, Çin'in yükselişine ortak yanıt vermeleri gerektiğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın bugün Brüksel'deki zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, gündemlerindeki en önemli konulardan birinin Çin olacağını söyledi. Stoltenberg, "Yükselen Çin'e ortak bir yanıt vermeliyiz" dedi.

"Çin ile yeni bir Soğuk Savaş'a girmiyoruz ve Çin bizim hasmımız, düşmanımız değil" diyen Stoltengerg, buna karşılık ittifak olarak Çin'in güvenlikleri açısından oluşturduğu risklerle ilgili olarak beraber adım atmaları gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, Çin'in ekonomik, askeri ve teknolojik kapasite bakımından NATO'ya yaklaştığını da belirtti.

Bugünkü zirvenin "ittifak için yeni bir sayfa açacağını" vurgulayan Stoltenberg bir diğer önemli gündem maddesinin de Rusya olacağını belirtti.

Stoltenberg, "Moskova'nın saldırgan tutumunun devam etmesi" nedeniyle Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş sonrası en kötü düzeyde olduğunu vurguladı.

'Biden'la çalışmayı dört gözle bekliyoruz'

NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı Joe Biden'la birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Biden, göreve seçilmesi sonrası ilk kez NATO Zirvesi'ne katılıyor.