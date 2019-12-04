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NATO zirvesi Türkiye'nin veto tehdidi altında sürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

İngiltere’de gerçekleştirilen NATO zirvesine bugün devam ediliyor.

NATO zirvesi Türkiye'nin veto tehdidi altında sürüyor

Zirvenin ikinci ve son günü Türkiye'nin NATO kararlarını veto etme tehdidinin gölgesinde başladı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Çarşamba günü Londra yakınlarındaki Watford'da yaptığı açıklamada, Salı akşamı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Konuşurken sorunların çözümü üzerine de çalışıyoruz. Çözüm bulacağımıza inanıyorum" dedi.

Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, NATO üyesi devletlerin YPG'yi "terör örgütü" olarak sınıflandırmaması durumunda NATO'nun alacağı kararları engellemekle tehdit etmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün dörtlü bir toplantı gerçekleştirerek Suriye ve YPG konusunu ele almıştı.

Fransa hükümet kaynakları ise Erdoğan'ın NATO kararlarını veto etme riskinin devam ettiği görüşünü savunuyor.

NATO zirvesi dün 70'inci kuruluş yıl dönümünde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in verdiği resepsiyonla başlamıştı. Zirve ikinci gününde devam ediyor.

AFP / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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