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NATO zirvesinde konuşan Pompeo: "Avrupa NATO sayesinde ayağa kalktı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

NATO’nun 70’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen seremonide konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO sayesinde İkinci Dünya Savaşı’nın yaralarının sarılabildiğini hatırlatarak, ittifakın daha da büyümesi gerektiğini söyledi.NATO’nun 70’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle ABD’nin başkenti Washington’da buluşan müttefik ülkelerin Dışişleri Bakanları ile seremoni düzenlendi.

NATO’nun 70’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen seremonide konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO sayesinde İkinci Dünya Savaşı’nın yaralarının sarılabildiğini hatırlatarak, ittifakın daha da büyümesi gerektiğini söyledi.
NATO’nun 70’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle ABD’nin başkenti Washington’da buluşan müttefik ülkelerin Dışişleri Bakanları ile seremoni düzenlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı seremoni öncesi düzenlenen etkinlikte NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konuşma yaptı. Sahnede ilk söz alan ev sahibi Mike Pompeo, 1949’da Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmakta zorluk çektiği zamanda Marshall planı ile ülkelerin tekrar ayaklandığını hatırlatarak, NATO sayesinde üye ülkelerin dünya ekonomisinin yarısına sahip olduğunu söyledi.

Pompeo’dan birlikte mücadele çağrısı
Dünyada mücadele edilen artık yeni sorunlar olduğuna dikkat çeken Pompeo, "Rusya’nın aşırı saldırganlığı, toplu göç dalgaları, yeni teknolojilerdeki güvenlik açıkları, bunların devam etmesiyle oluşan jeopolitik sorunların dengesiz şekilde artması ve daha zorlu hale gelmesi görevimiz ve vizyonumuz bu zorluklarla stratejik bir çerçevede başa çıkmaktır" ifadelerini kullandı. NATO’nun Kuzey Makedonya’nın katılımıyla da daha büyüyeceğine işaret eden Pompeo, müttefiklerin yapacakları toplantılarda söz verdikleri gibi koruyucu ve muhafaza edici olmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Omuz omuza devam etmeliyiz
Pompeo’nun ardından kürsüye çıkan Genel Sekreter Stoltenberg, ittifakın 1949’dan beri tek bayrak altında birlikte hareket ettiğine dikkat çekerek, "Sovyetler Birliğini engelledik. Batı Balkanlara istikrar getirdik. Irak ve Afganistan’da terörizme karşı savaştık. Dünyanın değiştiği gibi değiştik. Daha da öngörülemez hale gelen dünyada birlikte çalışmaya bakmalıyız. Omuz omuza durmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

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