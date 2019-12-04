NATO Zirvesinden Birlik Mesajı 

NATO ülkeleri liderleri İngiltere’nin başkenti Londra’da ittifakın kuruluşunun 70’inci yıldönümünde bir araya geldi. Görüşmelere NATO’nun savunma harcamaları, Çin tehdidi ve Türkiye’nin ittifak içindeki konumu damga vurdu.

Zirvede NATO liderleri Rusya’nın agresif eylemlerinin Avrupa ve Atlantik güvenliğine yönelik tehdidini ve Çin’in büyüyen etkisinin ittifak için oluşturduğu fırsat ve zorlukları tartıştı.

NATO üyesi 29 ülkenin liderleri yayınladıkları ortak deklarasyonda Avrupa ve ABD arasındaki “Transatlantik bağların sürekliliğine” vurgu yaptı ve bir NATO üyesine düzenlenen saldırının tüm NATO’ya düzenlenmiş sayıldığını garanti eden karşılıklı savunma anlaşmasına bağlılıklarını belirtti.

NATO liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “NATO’nun beyin ölümü” çıkışının ardından, İttifak’ın siyasi karar alma mekanizmasını analiz edecek bir uzmanlar komisyonu oluşturulması kararı aldı. Liderler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in öncülük edeceği “geleceğe yönelik bir derinlemesine düşünme süreci” üzerinde mutabık kaldı.