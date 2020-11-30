NATO Zirvesinin Gündeminde Türkiye de Var

NATO Dışişleri Bakanları, Dağlık Karabağ krizinden, Belarus'a, Afganistan'dan Doğu Akdeniz'e kadar pek çok uluslararası politika ve güvenlik konusunu görüşmek üzere toplanıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2021 yılı başında yapılacak liderler zirvesine ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden'ı davet ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanları zirvede, 21'inci yüzyıla krizle giren NATO'nun yenilenmesi için getirilen ve 140 öneri içeren uzman raporunu da tartışacak. NATO Dışişleri Bakanları, birliğin gündemindeki önemli konuları görüşmek üzere yılın son sanal toplantısını yapacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da video konferans aracılığıyla katılacak. Toplantı öncesi online bir basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO'nun, henüz tarihi kesinleşmeyen, ancak 2021 yılı başında yapılacak zirve toplantısına, özellikle ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi başta olmak üzere, pek çok önemli konuyu tartışmak için, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ı davet ettim" dedi.

Daha önce de AB Konsey Başkanı Charles Michel, Biden'ı, resmen görevi devralacağı 20 Ocak tarihinden sonra, Brüksel'e davet etmişti. Biden'ın Brüksel ziyaretinde her iki kurumla biraraya gelmesi bekleniyor. Başkan Donald Trump ile sıkıntılı bir dönem geçiren Stoltenberg, "Joe Biden, NATO'nun büyük bir destekçisidir. İttifakı iyi biliyor ve bu bizim için çok iyi" dedi. Stoltenberg, Trump yönetiminin, Afganistan'daki Amerikan varlığını azaltma kararına rağmen, NATO misyonunun devam edeceğini belirterek, "Ancak Taleban yönetimi taahhütlerine saygı göstermezse 2021'de zor kararların alınması gerekecek. Barış görüşmelerinin başarılı olacağına dair hiçbir garantimiz yok, bir ikilemle karşı karşıya kalacağımız kesin. Ya NATO ittifakı Afganistan'ı terk edecek ve ülke bize karşı operasyonlar düzenleyen teröristler için yeni bir sığınak olma riskiyle yüzleşecek; ya da NATO orada yeni bir misyonla kalacak, ancak çatışma riskiyle karşı karşıya kalacak" dedi. Türkiye'nin NATO içindeki varlığı

ABD, Afganistan ve Irak'taki askeri varlığını azaltmayı planlarken, Fransa da, Türkiye'nin NATO içindeki varlığının sorgulanmasını gündeme getirmeyi planlıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, "ittifakı dinlemeden tek taraflı kararlar alan Türkiye'nin NATO üyeliği tartışılmalı" diyerek bu eğilimi açıkça dile getiriyor. Ancak ne AB içinde, ne de NATO içinde hassas pek çok konu üzerinde bir uzlaşma sağlanabilmiş değil. Fransa, Türkiye konusunda Almanya ile, Afganistan, Irak ve Suriye konusunda da ABD ile farklı görüşleri savunuyor. Paris ve Berlin çekişmesi Paris ve Berlin, Kasım ayı ortasında, Avrupalılar’ın özerk hareket etme yeteneği olarak açıklanan bir kavram olan "stratejik özerklik" konusunda çatıştı. Emmanuel Macron, Trump'ın tek taraflı politikaları karşısında AB'nin kendi savunma gücünü oluşturmasının bir zorunluluk olduğunun anlaşıldığını dile getiriyor ve NATO'ya karşı olmayan "bir Avrupa savunması" inşa edilmesini istiyor. Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, açıkça "Stratejik özerklik yanılgıları sona ermelidir" diyerek bu politikayı eleştiriyor ve Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu savunuyor. Emmanuel Macron, Le Grand Continent dergisine verdiği uzun röportajda bu görüşe karşı çıkarak, "bunun tarihi bir yanlış yorum olduğunu ve bundan üzüntü duyduğunu" söyledi.