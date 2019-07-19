NATO'da AA'nın 15 Temmuz fotoğrafları sergilendi

NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg darbe girişimini kınadı ve ittifakın değerli müttefiki Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söyledi." hatırlatmasını yaptı.

Açılışı NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün yaptığı sergiye, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem, Türk Askeri Temsilci Korgeneral Nihat Kökmen ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi'nin yanı sıra çok sayıda büyükelçi ve diplomat katıldı.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, AA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Brüksel'deki NATO Karargahı'nın en büyük toplanma yeri olan Agora'da sergilendi.

Stoltenberg'in darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve TBMM'ye yapılan saldırıyı kendi gözleriyle gördüğünü anımsatan Gottemoeller, "Milletvekillerinin de içinde olduğu ulusal meclise saldırmak, sadece suçsuz insanları ve müttefikimizi hedef almak anlamına gelmez. Bu saldırı, tüm NATO müttefiklerini ve savunduğumuz değerler olan demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü hedef almıştır." vurgusunu yaptı.

- Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefikimizdir"

Gottemoeller, NATO müttefiklerinin demokrasilerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saldırılar sonrasında olduğu gibi bugün de demokrasiyi korumak için büyük riskler alarak sokaklara çıkan cesur Türk halkını selamlıyoruz." diye konuştu.

NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye, misyon ve operasyonlarımıza önemli katkılar sağlayan, DEAŞ'la mücadeleye güçlü destek veren, çok değerli bir müttefikimizdir. Güçlü, demokratik ve istikrarlı bir Türkiye, Avrupa'nın, bölgenin ve tüm Avro-Atlantik bölgesinin istikrarı için önemlidir."