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NATO'da AA'nın 15 Temmuz fotoğrafları sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının 15 Temmuz fotoğrafları sergisi NATO Karargahı'nda açıldı - NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller: - "Milletvekillerinin de içinde olduğu ulusal meclise saldırmak, sadece suçsuz insanları ve müttefikimizi hedef almak anlamına gelmez. Bu saldırı, tüm NATO müttefiklerini ve savunduğumuz değerler olan demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü hedef almıştır" - "Türkiye, misyon ve operasyonlarımıza önemli katkılar sağlayan, DEAŞ'la mücadeleye güçlü destek veren, çok değerli bir müttefikimizdir. Güçlü, demokratik ve istikrarlı bir Türkiye, Avrupa'nın, bölgenin ve tüm Avro-Atlantik bölgesinin istikrarı için önemlidir" - Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk: - "NATO, demokrasiler ittifakıdır. NATO'nun temel değerleri olan demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlük Türk insanları, devleti ve hükümeti için de büyük önem taşır. Demokrasiyi savunan bir millet olmaktan gurur duyuyoruz" - "Türkiye, demokratik değerlerle, güçlü bir müttefik olarak NATO'ya olan bağlılığını sürdürecektir"

BRÜKSEL (AA) - NATO Karargahı'nda, Anadolu Ajansının (AA) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)15 Temmuz darbe girişimi fotoğrafları sergilendi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, AA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Brüksel'deki NATO Karargahı'nın en büyük toplanma yeri olan Agora'da sergilendi.

Açılışı NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün yaptığı sergiye, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem, Türk Askeri Temsilci Korgeneral Nihat Kökmen ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi'nin yanı sıra çok sayıda büyükelçi ve diplomat katıldı.

NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg darbe girişimini kınadı ve ittifakın değerli müttefiki Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söyledi." hatırlatmasını yaptı.

- "Saldırı tüm NATO müttefiklerini hedef almıştır"

Stoltenberg'in darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve TBMM'ye yapılan saldırıyı kendi gözleriyle gördüğünü anımsatan Gottemoeller, "Milletvekillerinin de içinde olduğu ulusal meclise saldırmak, sadece suçsuz insanları ve müttefikimizi hedef almak anlamına gelmez. Bu saldırı, tüm NATO müttefiklerini ve savunduğumuz değerler olan demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü hedef almıştır." vurgusunu yaptı.

- Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefikimizdir"

Gottemoeller, NATO müttefiklerinin demokrasilerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saldırılar sonrasında olduğu gibi bugün de demokrasiyi korumak için büyük riskler alarak sokaklara çıkan cesur Türk halkını selamlıyoruz." diye konuştu.

NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye, misyon ve operasyonlarımıza önemli katkılar sağlayan, DEAŞ'la mücadeleye güçlü destek veren, çok değerli bir müttefikimizdir. Güçlü, demokratik ve istikrarlı bir Türkiye, Avrupa'nın, bölgenin ve tüm Avro-Atlantik bölgesinin istikrarı için önemlidir."

- "Demokrasiyi savunan bir millet olmaktan gurur duyuyoruz"

NATO Daimi Temsilcisi Öztürk de "NATO, demokrasiler ittifakıdır. NATO'nun temel değerleri olan demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlük Türk insanları, devleti ve hükümeti için de büyük önem taşır. Demokrasiyi savunan bir millet olmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

NATO'nun en büyük salonu olan Agora'da AA'nın seçilmiş fotoğraflarıyla düzenlenen 15 Temmuz sergisinin katılımcılara gözleriyle Türkiye'nin nasıl bir badire atlattığını gösterdiğini aktaran Öztürk, "NATO içerisinde ülkemizin hakkını, hukukunu korumaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, demokratik değerlerle, güçlü bir müttefik olarak NATO'ya olan bağlılığını sürdürecektir." diyen Büyükelçi Öztürk, NATO müttefiklerinin 15 Temmuz'un ne kadar alçak bir teşebbüs olduğunu ilk etapta çok iyi anlamadığını ancak zaman geçtikçe konunun daha iyi anlaşıldığını gördüğünü söyledi.

Öztürk, "Ülkemizin böyle bir felaket yaşamaması için her türlü tedbiri alacağız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadesini kullandı.

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15 temmuz sergisi NATO NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk Rose Gottemoeller

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