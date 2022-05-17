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“NATO'da Görüş Birliği Olacağından Eminiz”

17.05.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yönetimi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuyla ilgili olarak görüş birliğinin sağlanacağı hususunda “emin” olduğu mesajını verdi

“NATO'da Görüş Birliği Olacağından Eminiz”

ABD yönetimi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuyla ilgili olarak görüş birliğinin sağlanacağı hususunda “emin” olduğu mesajını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği girişimine karşı çıkmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Jean-Pierre, ABD Başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya’nın başvurusu ve Türkiye’nin tutumuyla ilgili olarak “Görüş birliği sağlanacağına eminiz” derken, “diyaloğun devam ettiğini” belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da önceki gün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü, görüş birliği sağlanacağı konusunda “emin” olduğunu belirtmişti.

Buna karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya dahil edilmesine karşı olduğunu dile getirmeye devam ediyor. Ankara’yı ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinden sonra dün ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hazırlığıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya şu şekilde yanıt vermişti: “Türkiye’ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO’ya girmelerine biz ‘evet’ demeyiz. İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Pazartesi günü Türkiye’ye geleceklermiş? Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar.”

İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrının sözkonusu olmadığını savunan Erdoğan, “Bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp 'Biz karşıyız' deseler bile, tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız, ‘Bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz’” şeklinde konuşmuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından bölgede dengelerin değişmesiyle beraber NATO’ya dahil olma hazırlığına giren İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurularının kabul edilebilmesi için Türkiye’nin de aralarında olduğu 30 NATO üyesinin onayı gerekiyor.

İki ülkenin ittifaka dahil edilmesi sürecinin yaklaşık bir yıl sürmesi bekleniyordu ancak Türkiye’nin karşı çıkması nedeniyle bu sürenin uzayabileceği yorumları yapılıyor.

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NATO
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