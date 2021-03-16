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NATO'da harcama hedefini 11 ülke tutturdu

16.03.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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NATO'da harcama hedefini 11 ülke tutturdu

NATO yıllık raporuna göre GSYİH'nın yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini 11 ülke tutturdu.

Türkiye yüzde 1,86 ile hedefin altında kalırken teçhizat ve AR-GE'ye ayrılan payda üst sıralarda yer aldı.NATO'ya üye ülkelerin savunma harcamalarında üst üste altıncı yılda artış kaydedildi. NATO'nun bugün açıkladığı yıllık rapora göre 2020 yılında ABD dışındaki üyelerin savunma harcamalarında 2019'a göre yüzde 3,9'luk artış olurken 30 üye ülkeden 11'i yüzde 2 hedefini tutturdu.

2014 yılındaki NATO zirvesinde alınan kararla üye ülkeler savunma harcamalarının GSYİH'ya oranını 2024 yılına kadar yüzde 2'ye yükseltme, yıllık savunma harcamalarının yüzde 20'sini de yeni donanım, araştırma ve geliştirmeye ayırma taahhüdünde bulunmuştu.

2014 yılında yüzde 2 hedefine ulaşan ülke sayısı 3 iken 2020'de 11'e yükseldi.Yüzde 20 oranını tutturan ülke sayısı ise 2014'teki 6 ülkeden 2020'de 18'e çıktı.

Türkiye ile ilgili veriler

Türkiye savunma harcamalarından donanıma ayırdığı payda 2014'te yüzde 25 civarında olan payı 2020'de yüzde 34,2'ye yükselterek bu kalemde ABD ve Macaristan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, savunma harcamalarının GSYİH'ya oranında ise yüzde 2 hedefinin altında kaldı. Türkiye'de bu oran 2014 yılında yüzde 1,4 civarındayken 2020'de 1,86 olarak kaydedildi.

Yunanistan atağa geçti

NATO'nun yıllık raporuna göre Fransa, Norveç ve Slovakya ilk kez yüzde 2 hedefini tutturdu. Yüzde 2 hedefini tutturan diğer Avrupa ülkeleri Yunanistan, Estonya, Birleşik Krallık, Polonya, Letonya, Litvanya ve Romanya olarak sıralandı.

Savunma harcamalarının GSYİH'ya oranını 2020 yılında yüzde 2,68'e yükselten Yunanistan, bu kalemde ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Yunanistan, savunma harcamalarında donanıma ayrılan kaynak oranında ise yüzde 12,1 ile yüzde 20'lik hedefin altında kaldı. Ancak 2020 Eylül ayında açıklanan yaklaşık 10 milyar euro tutarındaki dev savunma programının ardından bu oranın önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde artması bekleniyor.

ABD açık ara birinciliği sürdürüyor

ABD ise NATO'da savunmaya en fazla kaynak ayıran ülke olmayı sürdürdü. Yaklaşık 785 milyar dolarla GSYİH'sının yüzde 3,73'ünü savunmaya ayıran ABD, İttifak'ın toplam savunma harcamalarının yüzde 71'ini oluşturdu.

Savunma harcamalarına yeterli kaynak ayırmadığı gerekçesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sert eleştirilerine hedef olan Almanya, 2020'de de yüzde 1,56'lık oranla yüzde 2 hedefinin altında kaldı.

Rapora göre 30 üyeli NATO'da toplam savunma harcamalarının tutarı 1,1 trilyon dolara ulaştı. ABD dışındaki üyeler; Kanada ve Avrupa ülkeleri 2014'ten bu yana savunma harcamalarını 190 milyar dolar artırmış oldu.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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