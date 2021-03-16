NATO'da harcama hedefini 11 ülke tutturdu

Türkiye savunma harcamalarından donanıma ayırdığı payda 2014'te yüzde 25 civarında olan payı 2020'de yüzde 34,2'ye yükselterek bu kalemde ABD ve Macaristan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye ile ilgili veriler

2014 yılındaki NATO zirvesinde alınan kararla üye ülkeler savunma harcamalarının GSYİH'ya oranını 2024 yılına kadar yüzde 2'ye yükseltme, yıllık savunma harcamalarının yüzde 20'sini de yeni donanım, araştırma ve geliştirmeye ayırma taahhüdünde bulunmuştu.

Türkiye yüzde 1,86 ile hedefin altında kalırken teçhizat ve AR-GE'ye ayrılan payda üst sıralarda yer aldı.NATO'ya üye ülkelerin savunma harcamalarında üst üste altıncı yılda artış kaydedildi. NATO'nun bugün açıkladığı yıllık rapora göre 2020 yılında ABD dışındaki üyelerin savunma harcamalarında 2019'a göre yüzde 3,9'luk artış olurken 30 üye ülkeden 11'i yüzde 2 hedefini tutturdu.

Türkiye, savunma harcamalarının GSYİH'ya oranında ise yüzde 2 hedefinin altında kaldı. Türkiye'de bu oran 2014 yılında yüzde 1,4 civarındayken 2020'de 1,86 olarak kaydedildi.

Yunanistan atağa geçti

NATO'nun yıllık raporuna göre Fransa, Norveç ve Slovakya ilk kez yüzde 2 hedefini tutturdu. Yüzde 2 hedefini tutturan diğer Avrupa ülkeleri Yunanistan, Estonya, Birleşik Krallık, Polonya, Letonya, Litvanya ve Romanya olarak sıralandı.

Savunma harcamalarının GSYİH'ya oranını 2020 yılında yüzde 2,68'e yükselten Yunanistan, bu kalemde ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Yunanistan, savunma harcamalarında donanıma ayrılan kaynak oranında ise yüzde 12,1 ile yüzde 20'lik hedefin altında kaldı. Ancak 2020 Eylül ayında açıklanan yaklaşık 10 milyar euro tutarındaki dev savunma programının ardından bu oranın önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde artması bekleniyor.

ABD açık ara birinciliği sürdürüyor

ABD ise NATO'da savunmaya en fazla kaynak ayıran ülke olmayı sürdürdü. Yaklaşık 785 milyar dolarla GSYİH'sının yüzde 3,73'ünü savunmaya ayıran ABD, İttifak'ın toplam savunma harcamalarının yüzde 71'ini oluşturdu.