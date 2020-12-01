NATO'da reform için resmi istişareler başladı

Taslakta NATO-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi ve vetonun zorlaştırılması öngörülüyor.ABD'nin Suriye'den asker çekme kararı ve Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı nedeniyle NATO içinde patlak veren tartışmalar üzerine oluşturulan reform planında resmi istişare süreci başladı.

Geçen hafta tamamlanarak üye devletlere gönderilen 140 maddelik reform planı bugün ilk kez NATO dışişleri bakanları toplantısında tartışmaya açıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas toplantı öncesinde yaptığı açıklamada plan konusunda önümüzdeki aylarda hararetli bir tartışma süreci yaşanmasını beklediğini belirterek "İnanıyorum ki, planın şu ya da bu noktasını sorunlu görecek pek çok ittifak üyesi olacaktır" diye konuştu.

Hedefin, NATO'yu gelecek on yılın sınamaları karşısında donanımlı hale getirmek olduğunu belirten Maas, tartışmalı olabilecek konuları İttifak'ın stratejik yönelimi ve kararlarda vetonun zorlaştırılması olarak sıraladı. Bazı öncelikler konusunda uzlaşma sağlanması gerekeceğini belirten Maas, ancak sürecin somut sonuçlara götüreceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.