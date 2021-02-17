NATO'da reform planları masaya yatırılıyor

ABD adına NATO toplantısına ilk kez katılacak olan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Donald Trump döneminde İttifak ile ilişkilerde oluşan çatlakları onarıcı ve ABD'nin "müttefiklerinin yanında olduğu"nu vurgulayıcı mesajlar vermesi bekleniyor.

Toplantıda NATO'nun geleceğine yön çizmesi öngörülen reform planları ile Irak ve Afganistan misyonları masaya yatırılacak.NATO Savunma Bakanları, video konferans yoluyla düzenlenecek iki günlük toplantıda bir araya geliyor. ABD'de Joe Biden'ın Başkanlık görevini devralmasının ardından gerçekleşecek ilk savunma bakanları toplantısında İttifak'ın geleceğine yön çizmesi öngörülen önemli planlar masaya yatırılacak.

İttifak bütçesinin artırılması gündemde

Toplantının ilk gününde NATO'da reform planları masaya yatırılacak. Üye ülkelerin veto hakkını kullanmalarının zorlaştırılması ve NATO'ya üye olmayan AB ülkeleriyle daha yakın işbirliği gibi reform önerilerine Türkiye'nin karşı çıkması bekleniyor. Üye ülkeler arasında pürüzlü bir diğer konu ise İttifak bütçesinin artırılması.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, bakanlardan caydırıcılık ve savunma aktiviteleri için ödemelerin artırılmasını isteyeceğini belirterek "Birlikte daha fazla harcama yapmamız, birbirimizi savunma taahhüdümüzün ifade bulduğu 5'inci maddeye olan bağlılığımızın gücünü gösterecektir" diye konuştu.

Ek kaynağın özellikle Rusya'ya komşu doğu kanadının güçlendirilmesi, hava polisliği, donanma misyonları ve ortak tatbikatlarda kullanılması planlanıyor.

Stoltenberg'in Çarşamba günü bakanlara sunacağı reform planlarıyla ilgili kararın, bir pürüz çıkmaması durumunda, bu yılın ilk yarısında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesinde verilebileceği belirtiliyor.