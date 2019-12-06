‘NATO’da Terörle Mücadele Konusunda Yalnız Bırakıldık’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO müttefiklerinin bu hafta Londra’da yapılan zirvede bir anlaşmaya varamadığını ve Ankara’nın terörle mücadelede yalnız bırakıldığını savundu.

Türk medyasında yer alan haberlere göre Ankara’da katıldığı bir etkinlikte konuşan Akar, NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve “Nihai noktada mutabakat sağlanamadı. Terörle mücadele konusunda yalnız bırakıldık” dedi.

Türkiye, NATO’nun YPG’yi terör örgütü olarak nitelememesi halinde Baltık ülkeleri ve Polonya’yı kapsayan savunma planını veto etme tehdidinde bulunmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile uzlaşmanın bir yolunu aradıklarını söylemiş, Türkiye de nihayetinde planı veto etmemişti.

Akar, "Kimi çevreler, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabasında. Bu iddialar mantık dışı" diye konuştu.

Türkiye’nin NATO içindeki tüm yükümlülüklerine bağlı olduğunu vurgulayan Akar, “Hem mali katkılarımızla hem de kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasında durmaktayız” ifadesini kullandı.

S-400 ve F-35’ler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar şunları kaydetti: “Biz F-35’leri almak istiyoruz. Eğer olmuyorsa alternatifleri değerlendiririz. Ama nihai amacımız kendi savaş uçağımızı yapmak. Patriot’u istedik vermediler, S-400’ü değerlendirdik. Ayrıca yerli olarak Hisar projesi çalışmalarımız sürüyor.”

