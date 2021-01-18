NATO'da Türk-Yunan Teknik Görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrası Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında yeniden yapılmasına karar verilen "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılar Brüksel'de yeniden başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır" denildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki NATO üyesi arasındaki anlaşmazlığın masada giderilmesine büyük önem verdiklerini belirtmiş, bu konudaki teknik çalışmalara devam edeceklerini açıklamıştı.

Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki çatışmanın engellenmesi için öngörülen çalışmanın, krizin nedenlerini ortadan kaldırmaya dönük olarak daha da derinleştirilmesini arzu ettiklerini kaydetmişti.

