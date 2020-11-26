NATO'da Türkiye'yi kızdıracak reform planı

Türkiye'nin bazı reform önerilerini veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir yıl önce yaptığı "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" çıkışının ardından başlatılan reform planlarında ilk somut sonuçlar alındı. Macron, geçen yıl ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Türkiye'nin Suriye'ye Barış Pınarı harekatını başlatmasına tepki olarak bu çıkışı yapmış, bu tür önemli kararların müttefiklerle istişare edilmemesini ve NATO'nun sessiz kalmasını eleştirmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın girişimiyle oluşturulan uzmanlar komisyonu raporunu tamamlayarak dün üye ülkelere gönderdi. Alman dpa ajansının aktardığına göre rapor, NATO içinde siyasi işbirliği ve iletişimi güçlendirmek üzere 140 tavsiye içeriyor.

NATO-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi

Eski bakan ve diplomatların da aralarında bulunduğu uzmanlar tarafından hazırlanan rapordaki öneriler arasında, NATO üyesi olmayan AB ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının NATO zirveleri çerçevesinde yapılan görüşmelere davet edilmesi de yer alıyor. Bu öneriyle NATO ile AB arasında işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.