NATO'dan AB'ye "Türkiye" Mesajı

Costa ile ortak basın toplantısında bir gazetecinin konuya ilişkin, "Türkiye'ye yaptırımın doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de zor bir durumla karşı karşıya olduklarını, NATO Dışişleri bakanlarının geçtiğimiz hafta yapılan toplantısında konuyu tartıştıklarını belirterek, şu yanıtı verdi: "Elbette müttefikler endişelerini dile getirdiler. Müttefikler arasındaki farklılıkların ve anlaşmazlıkların varlığını kabul ediyorum. Aynı zamanda tüm müttefiklerin de Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunun farkında olduğunu düşünüyorum. Çünkü Irak ve Suriye ile sınırı var. Türkiye'nin hem NATO'nun hem de Batı ailesinin bir parçası olarak önemini anladığımızdan emin olmalıyız. NATO, Doğu Akdeniz'de gördüğümüz gibi, müttefikler arasında farklılıklar, anlaşmazlıklar olduğunda da açık bir yolu tartışabileceğimiz bir platform. Aynı zamanda, hepimizin farklılıkları ele alırken olumlu yaklaşım yollarını aramamız gerektiğini düşünüyorum."

AB liderlerinin Brüksel'deki kritik toplantısı sürerken, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile görüşen Stoltenberg, ortak basın toplantısında, zirvedeki atmosferi de etkileyebilecek önemli bir Türkiye mesajı gönderdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye yaptırım kararı alınıp-alınmayacağını tartışan AB zirvesine, "Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin bir parçası olduğunu unutmayın" mesajı verdi.

Stoltenberg, Türkiye'nin terör örgütü IŞİD ile mücadelede kilit rol oynadığının, dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke oluğunun ve en çok terör saldırılarına uğrayan NATO üyesi olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyledi.

İki NATO üyesi Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorunun çözümü için "çatışmasızlık mekanizmasını" kurduklarını ve başarılı da olduklarını belirten NATO Genel Sekreteri, "Ancak asıl sorunun kaynağına inmek için bu mekanizmanın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. NATO’da çatışmasızlığa ilişkin bu teknik görüşmeler aracılığıyla, temel meseleleri, ana anlaşmazlığı ele alarak, siyasi müzakerelerin önünü açmaya yardımcı olabileceğimize inanıyorum" dedi.

AB bölündü, Ankara "adil davranın" mesajı gönderdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları Temmuz ayından bu yana Türkiye ile Yunanistan arasında krize yol açıyor. Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım uygulanması talebine Fransa da destek verdi.

Bu talep, Ekim ayında yapılan AB zirvesinde ele alınmış, Türkiye'ye Aralık ayına kadar "saldırgan eylem ve kışkırtıcı söyleminden vazgeçmesi için" süre verilmişti.