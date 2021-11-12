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NATO'dan Belarus'a Kınama

12.11.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus’u kınayan NATO, krizden etkilenen ülkelerle dayanışma halinde olduğunu açıklarken, Minsk hükümeti Rusya ile ortak tatbikat yaptığını açıkladı

NATO’nun siyasi karar kolu Kuzey Atlantik Konseyi, Belarus hükümetini, siyasi amaçları doğrultusunda kayıt dışı göçmenleri sınır bölgelerine yönlendirerek komşu ülkeler Polonya, Letonya ve Litvanya’yı hedef haline getirdiği gerekçesiyle kınadı.

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Belaruslu ve Rus paraşütçü askerlerin bugün Polonya ve Litvanya sınırlarında ortak tatbikat gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Kuzey Atlantik Konseyi’nin bugün yayınladığı, Belarus’a yönelik kınama ve uyarı mesajında, “NATO müttefikleri Polonya, Litvanya, Letonya ve etkilenen diğer İttifak ülkeleriyle dayanışma halindedir ve temel uluslararası hukuk ve değerlerine bağlı olarak İttifak üyeleri tarafından bireysel ve kolektif olarak alınan önlemleri desteklemektedir” ifadelerine yer verildi. Belarus’un kayıt dışı göçmenleri sınıra yönlendirmesine ve komşu ülkelerle gerginliği arttırmasına atfen, “Duygusuzca yapılan bu eylemler zor durumda olan kişilerin hayatlarını tehlikeye altına atıyor” denildi.

Mesajda ayrıca Belarus’a çağrı yapıldı ve “NATO müttefikleri Belarus’u, bu eylemlerine son vererek, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı göstermeye ve uluslararası hukuka uymaya çağırıyor” ifadelerine yer verildi.

Rusya ortak tatbikat açıklamasını doğruladı

Diğer taraftan, Belarus Savunma Bakanlığı’nın, Rusya ile ortak tatbikat yapıldığı yönündeki açıklaması Rusya Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Her iki ülkeden verilen mesajda, askerlerin tatbikat sonrası görev aldıkları üslere geri dönecekleri belirtildi.

Tatbikatta Rusya’ya ait savaş uçakları Ilyuşin İl-76’lar ile Belarus hava kuvvetlerinin helikoptelerinin kullanıldığı yönünde Belarus hükümetinden yapılan açıklama sosyal medyada da hızlı bir şekilde yayıldı.

Avrupa Birliği yetkilileri, Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko liderliğindaki Belarus hükümetini kayıt dışı göçmenleri kullanarak bir “hibrit saldırı” düzenlediği görüşünde. Rusya’nın da desteklediği Lukaşenko suçlamaları reddederek, Belarus üzerinden Avrupa’ya aktarılan Rusya kaynaklı doğalgazı kesme tehdidinde bulundu.

Rusya’dan Lukaşenko’nun doğalgaz tehdidini destekler nitelikte bir açıklama gelmedi ancak Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki varlığıyla ilgili yayılan yeni haberler Batılı ülkelerle Rusya arasındaki gerginliği de arttırıyor.

ABD’li yetkililerin, Moskova’nın Ukrayna’ya saldırı düzenleme ihtimaliyle ilgili endişe duyduklarını açıklamalarının ardından Avrupa Komisyonu’ndan da konuyla ilgili açıklama geldi.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano bugün basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Durumu takip etmeye devam ediyoruz ve şu ana kadar aldığımız bilgiler oldukça endişe verici” dedi. Amerika ve İngiltere dahil AB müttefikleriyle birlikte bölgedeki gelişmeleri yakından gözlemlediklerini belirten Stano, “Gerektiğinde adım atmaya da açığız” dedi.

Bloomberg’de yayınlanan bir haberde, Rus ordusunun ülke sınırları içinde şüpheli hareketliliğinin gözlemlendiği, bunun ABD yönetiminde endişe yarattığı belirtilmişti. Rus hükümeti bu iddiaları reddederek Rusya’nın “hiçbir ülkeye karşı tehdit unsuru oluşturmadığını” savundu.

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