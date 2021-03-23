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NATO'dan "birimiz hepimiz için" mesajı

23.03.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biden yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen ilk NATO dışişleri bakanları toplantısından transatlantik ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi mesajı çıktı.

NATO'dan "birimiz hepimiz için" mesajı

Toplantıda Türkiye ile yaşanan görüş ayrılıkları da gündemdeydi.NATO dışişleri bakanları toplantısının ilk gününden, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde hasar gören transatlantik ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi mesajı çıktı.

ABD'de 20 Ocak'ta işbaşı yapan Joe Biden yönetimi adına toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO başta olmak üzere ortaklıkları yeniden canlandırmakta kararlı oldukları mesajı verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2019'dan bu yana yüz yüze yapılan ilk dışişleri bakanları toplantısı, ABD Başkanı Biden'ın da katılacağı Haziran ayında yapılması planlanan NATO zirvesine hazırlık niteliği taşıyor.

İki gün sürecek dışişleri bakanları toplantısının ilk gününün sonunda bir basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Transatlantik ilişkilerimizde yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi. ABD Başkanı Biden'a NATO'nun gücünün yeniden tesis edilmesi konusundaki taahhüdü için teşekkür eden Stoltenberg, rekabetin giderek arttığı bir dünyada İttifak'ın gelecekteki sınamalara dayanıklı hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

5'inci madde vurgusu

Toplantının ilk günü sonunda ortak bir açıklama yapan bakanlar, bir müttefike dışarıdan yönelen saldırının tüm İttifak'a yapılmış sayılmasını öngören, kuruluş antlaşmasının 5'inci maddesine yönelik taahütlerini yineledi.

"Rusya'nın saldırgan eylemlerinin transatlantik güvenliğe karşı bir tehdit oluşturduğu"nu belirten Stoltenberg, Çin'den gelebilecek tehditlere karşı Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya gibi "ortak değerleri paylaşan" ülkelerle işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Yunan gazeteciden Türkiye sorusu

Stoltenberg, bir Yunan gazetecinin Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi ve HDP'nin kapatılması için açılan davayı hatırlatarak "Türkiye'yi hala güvenilir bir müttefik olarak değerlendiriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise NATO'nun bir istişare ve sorunları çözme platformu olduğu yanıtını verdi.

S-400'lerin satın alınması gibi çeşitli konularda Türkiye ile görüş ayrılıkları yaşandığını ve Türkiye'deki gelişmelerle ilgili endişeleri bulunduğunu belirten Stoltenberg, "NATO'yu bu tür farklılıklar olduğunda tartışma ve istişare platformu olarak kullanmamız gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum" dedi.

Stoltenberg, "Farklılıklarımızı inkar etmek mümkün değil. Endişelerimi de dile getirmek istiyorum ama aynı zamanda bunları ne şekilde ele alacağımız ve nasıl çözümler bulacağımız konusunda da hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Türkiye'nin Irak ve Suriye ile sınırı bulunan önemli bir müttefik olduğunu unutmamalıyız. Türkiye aynı zamanda uluslararası terörizmle savaşta da önemli bir rol oynuyor ve başka hiçbir müttefik Türkiye kadar çok mülteciyi barındırmıyor" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da gün içinde yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz ve S-400'ler konusuna işaret ederek "Türkiye ile farklılıklarımız olduğu sır değil. Ancak Türkiye'nin uzun yıllara dayanan değerli bir müttefik olduğu da sır değil. Türkiye, NATO'ya sıkı sıkıya bağlı tutmamız gerektiğine inandığım bir müttefik" demişti.

AP,DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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