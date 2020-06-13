HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NATO’dan Çin uyarısı: Küresel güç dengesi değişebilir

NATO’dan Çin uyarısı: Küresel güç dengesi değişebilir

13.06.2020 13:43 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin’in yükselişine dikkat çekerek, küresel güç dengesinin radikal biçimde değişebileceğini söyledi.

NATO’dan Çin uyarısı: Küresel güç dengesi değişebilir

Stoltenberg, "Çin’in Avrupa’nın kapısına giderek yaklaştığını" da ifade etti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in yükselişiyle küresel güç dengesinde radikal bir değişim yaşanabileceğini dile getirdi. Almanya'da yayımlanan Welt am Sonntag gazetesine konuşan Stoltenberg, Çin'in Avrupa'ya ulaşabilecek uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlara yatırım yaptığına dikkat çekerek, Batı ittifakının bu yeni güçlüğe karşı birlik olması gerektiğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri, "Kesin olan bir şey varsa o da Çin'in Avrupa'nın kapısına giderek yaklaştığı" diye konuştu.

Çin'in Kuzey Kutup Bölgesi'nde, Afrika'da ve Akdeniz'de varlığını artırmanın yanı sıra, Avrupa’da da kritik altyapı yatırımları yaptığını ifade eden Stoltenberg, ülkenin siber dünyada da büyük bir bir güç olduğuna dikkat çekti.

Güney Çin Denizi'nde "ciddi gelişmeler"

Öte yandan şu ana dek Çin'den hiçbir NATO üyesine doğrudan bir tehdit gelmediğini söyleyen Stoltenberg, buna karşın Güney Çin Denizi'nde "ciddi gelişmeler gözlemlediklerini" kaydederek Çin'in, gemilerin uluslararası sulardaki hareket özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik girişimlerini artırdığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bölgede yaşanan gerginliğe rağmen şu an için ittifak güçlerini buraya intikal ettirilmesi için bir sebep bulunmadığını da sözlerine ekledi.

AFP,dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Trump, siyahi Amerikalıların isteğini kabul ettiTrump, siyahi Amerikalıların isteğini kabul etti
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da korkutan anlar! Nisa ve Elif'e ne oldu?

Survivor'da korkutan anlar! Nisa ve Elif'e ne oldu?

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Ceyhan açıkladı

Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Ceyhan açıkladı

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Okmeydanı'nda iş yerinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Okmeydanı'nda iş yerinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Diğer Haberler
Çin'de 'yemek' için hazır tutulan 700 kedi kurtarıldı

Yer: Çin! Yemeye hazır 700 kedi kurtarıldı

Trump, siyahi Amerikalıların talebi üzerine Oklahoma mitingini bir gün erteledi

Trump, siyahi Amerikalıların isteğini kabul etti

Trump yönetimi 'LGBT bireylere' sağlık alanında tanınan korumayı kaldırıyor

Trump yönetimi 'LGBT bireylere' sağlık alanında tanınan korumayı kaldırıyor

Brezilya, ABD'den sonra koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke oldu

Brezilya'da korkunç bilanço

Çin'de 197 milyonu aşkın öğrenci tekrar ders başı yaptı

Pandeminin merkeziydi! 197 milyonu aşkın öğrenci ders başı yaptı

Türk hacker’lar Yunanistan’ı ikinci kez hackledi

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.