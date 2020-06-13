NATO’dan Çin uyarısı: Küresel güç dengesi değişebilir

Stoltenberg, "Çin’in Avrupa’nın kapısına giderek yaklaştığını" da ifade etti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in yükselişiyle küresel güç dengesinde radikal bir değişim yaşanabileceğini dile getirdi. Almanya'da yayımlanan Welt am Sonntag gazetesine konuşan Stoltenberg, Çin'in Avrupa'ya ulaşabilecek uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlara yatırım yaptığına dikkat çekerek, Batı ittifakının bu yeni güçlüğe karşı birlik olması gerektiğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri, "Kesin olan bir şey varsa o da Çin'in Avrupa'nın kapısına giderek yaklaştığı" diye konuştu.

Çin'in Kuzey Kutup Bölgesi'nde, Afrika'da ve Akdeniz'de varlığını artırmanın yanı sıra, Avrupa’da da kritik altyapı yatırımları yaptığını ifade eden Stoltenberg, ülkenin siber dünyada da büyük bir bir güç olduğuna dikkat çekti.

Güney Çin Denizi'nde "ciddi gelişmeler"

Öte yandan şu ana dek Çin'den hiçbir NATO üyesine doğrudan bir tehdit gelmediğini söyleyen Stoltenberg, buna karşın Güney Çin Denizi'nde "ciddi gelişmeler gözlemlediklerini" kaydederek Çin'in, gemilerin uluslararası sulardaki hareket özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik girişimlerini artırdığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bölgede yaşanan gerginliğe rağmen şu an için ittifak güçlerini buraya intikal ettirilmesi için bir sebep bulunmadığını da sözlerine ekledi.

AFP,dpa / SÖ,ET

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