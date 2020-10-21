NATO'dan Dağlık Karabağ İçin Tarafsızlık Mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bugün Moskova’da Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla ayrı olarak görüştü. Her iki ülkenin dışişleri bakanları Cuma günü de Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile biraraya gelecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Stoltenberg-Sarkisyan görüşmesi öncesinde Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile yaşanan uzlaşmazlıkta diplomatik bir çözümün mümkün olmadığını söyledi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bugün Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) ve NATO yetkilileriyle biraraya geldi. Görüşmeler sırasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın Dağlık Karabağ ile ilgili uzlaşmazlıkta herhangi bir tarafın yanında olmadığını söyledi.

Planlanan bu görüşmeyle ilgili olarak Çarşamba günü açıklama yapan Pompeo, “Neredeyse tüm Avrupa ülkeleri gibi bizim de görüşümüz hala aynı. İleri gidebilmemiz için en doğru yol çatışmaların durdurulmasından ve tüm ülkelerin bu çatışmalardan uzak durup ateşe körükle gitmemelerinden geçiyor” dedi.

Diğer taraftan, Washington’da yapılması planlanan görüşmeye günler kala Ermenistan Başbakanı’ndan ulusa sesleniş konuşmasında gelen açıklamalar, Amerika’nın arabuluculuk çabasının ne kadar etkili olabileceği yönünde soru işaretlerini gündeme getirdi.

Her türlü diplomatik yolun Ermenistan yönetimi tarafından kabul edildiğini ancak Azerbaycan’ın buna yanaşmadığını savunan Paşinyan, “Karabağ sorununa en azından şu aşamada ve uzun bir süre boyunca diplomatik bir çözüm getirilemeyeceğini kabul etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Azerbaycan yönetimi çatışmaların durdurulması için Ermeniler’in Azerbaycan sınırları içindeki Dağlık Karabağ’dan çekilmeleri şartını koştu. Ermenistan ise bunu reddediyor ve Azerbaycan’ı işgalci güç olarak nitelendiriyor.

Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle bölgede yaşanan çatışmalarda geçmişte yaklaşık 30 bin kişi yaşamını yitirdi.

Karabağ krizi, Ermenistan’la savunma anlaşması olan Rusya ile Azerbaycan dostu Türkiye arasındaki ikili ilişkileri de tehdit ediyor.

