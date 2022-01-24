NATO'dan Doğu Avrupa'ya takviye

Moskova ise NATO'ya tepkili.Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin Batı'da yarattığı endişe devam ederken bazı NATO ülkeleri Doğu Avrupa'ya gönderme kararı aldıkları savaş gemisi ve savaş uçaklarıyla bölgedeki savunma kapasitesini artırıyor. NATO, üye ülkelerin, askerlerini "hazır durumda" tuttuğunu duyurdu.

NATO, Rusya'nın oluşturduğu askeri yığınağa karşılık, Danimarka'nın Baltık Denizi'ne bir fırkateyn, Litvanya'ya da dört savaş uçağı göndereceğini, Hollanda'nın da Nisan'da Bulgaristan'a iki uçak gemisi yollayacağını belirtti.

İspanya'nın da NATO donanmasına katılmak üzere savaş gemisi yollayacağı bildirilen NATO açıklamasında, Fransa'nınsa Romanya'ya asker göndermeye hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin de NATO'nun doğu bölümündeki askeri varlığını artırma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "NATO'nun tüm müttefiklerini savunmak ve korumak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini" söyledi. Stoltenberg, "Güvenlik ortamımızın bozulması hâlinde, buna her zaman karşılık vereceğiz" diye ekledi.

Batı, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığarak bu ülkeyi işgal etmekle tehdit ettiğini öne sürüyor. Bu iddiayı yalanlayan Rusya ise NATO'yu sınırlarına yaklaşmakla suçluyor.

Kremlin'den açıklama

NATO ülkelerinin hamlesine Rusya'nın tepkisi gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ABD ve NATO'nun "enformasyon isterisi" ve "somut eylemler" ile tansiyonu yükselttiğini söyledi.

Peskov, Ukrayna ordusunun Rusya yanlısı ayrılıkçılara yönelik operasyon düzenleme ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu iddia etti.

"Saldırgan bir çevrede yaşıyoruz" diyen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesini korumak için "gerekli önlemleri" aldığını belirtti.

DW,rtr,AFP,dpa/CÖ,BK

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