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NATO'dan emekli doktor İzmir'de ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 05:02 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, yıllarca NATO'da doktor olarak görev yapıp emekli olduğu öğrenilen ABD vatandaşı James Edward Steidel (59), 14 yıldır birlikte yaşadığı köpeğinin 2 gün boyunca havlaması üzerine yaşadığı evde ölü bulundu.

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, yıllarca NATO'da doktor olarak görev yapıp emekli olduğu öğrenilen ABD vatandaşı James Edward Steidel (59), 14 yıldır birlikte yaşadığı köpeğinin 2 gün boyunca havlaması üzerine yaşadığı evde ölü bulundu. Stediel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
NATO'da doktor olarak görev yapan ve bir süre önce emekli olduktan sonra İzmir'de kalma kararı alan 2 çocuk babası ABD vatandaşı James Edward Steidel, Konak Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde 'Gaya' isimli köpeği ile yaşamını sürdürüyordu. İki gün boyunca köpeğin sürekli havlaması sonucu, apartman sakinleri Steidel'e ulaşmak istedi ancak Steidel kapıyı açmaması üzerine, komşuları durumu Steidel'in arkadaşlarına haber verdi. Durumdan şüphelenerek eve gelen arkadaşları, Steidel'in telefonlara cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve giriş yaptı. Evde yapılan incelemelerde, Steidel'in evin salon kısmında hareketsiz şekilde yerde yattığı görülürken, köpeği Gaya'nın ise cesedin başından ayrılmadığı dikkat çekti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolünde ise, Steidel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcısı, Steidel'in evinde incelemelerde bulundu. Steidel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından detaylı otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Steidel'in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
Öte yandan, Steidel'in 14 yıldır birlikte yaşadığı öğrenilen Gaya isimli köpeği ise belediye ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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