Rus kaynaklar ise yaz sonuna kadar 120 füze teslim edileceğini, 80 Türk personelin Rusya’da eğitileceğini bildirdi.Rus S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili ilk teslimatın Türkiye'ye ulaşmasının ardından NATO'dan "endişeliyiz" açıklaması geldi. Fransız AFP ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir NATO yetkilisi, "Türkiye'nin S-400 sistemini satın alma kararının doğuracağı potansiyel sonuçlar konusunda endişeliyiz" ifadelerini kullandı. Yetkili, müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinin operasyonel alanda uyumlu çalışabilmesinin NATO'nun operasyon ve misyonlarının gerçekleştirilebilmesi için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

S-400 sistemlerinin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD yönetimi, S-400'lerin tedariki durumunda Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programından çıkarılacağı ve "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) kapsamında ekonomik yaptırımlara tabi tutulacağı tehdidinde bulunmuştu.

Rusya: Her şey planlandığı gibi yürüyor

Rusya'dan da S-400 sistemleriyle ilgili ilk sevkiyatın gerçekleştiğini teyit eden bir açıklama yapıldı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Her şey, imzalanan anlaşma ve sözleşmelerle sıkı bir uyum çerçevesinde yürüyor" dedi. Sevkiyat takvimiyle ilgili bilgi vermeyen Peskov, iki tarafın da anlaşmaya bağlı kalma taahhüdünü vurguladı.