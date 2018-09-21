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NATO'dan Gürcistan'a destek, Rusya'ya "askerlerini çek" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller: "NATO, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak destekliyor. Rusya'yı ülkenizden asker çekmeye çağırıyoruz" - "Gürcistan'ı seçtiği rotada yürümeye devam etmeye çağırıyoruz çünkü o mutlaka NATO üyesi olacak"

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiklerini vurgulayarak, Rusya'ya bu bölgeden "askerlerini çekme" çağrısı yaptı.

Gottemoeller, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Davit Dondua ile bir araya geldi.

Gottemoeller, görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, NATO olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine, Abhazya ve Güney Osetya dahil destek verdiklerini vurgulayarak, "NATO, Gürcistan'ın bağımsızlığını, egemenliğini ve uluslararası sınırlar içerisinde tanınmış toprak bütünlüğüne tam destek vermektedir." dedi.

Rusya'nın Karadeniz Bölgesi'nde askeri faaliyetlerini güçlendirmeye devam ettiğine dikkati çeken Gottemoeller, bundan endişe duyduklarını, NATO için Karadeniz güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Gottemoeller, "NATO, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak destekliyor. Rusya'yı ülkenizden asker çekmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı, "Gürcistan'ı seçtiği rotada yürümeye devam etmeye çağırıyoruz çünkü o mutlaka NATO üyesi olacak." açıklamasında bulundu.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Dondua da Rose Gottemoeller'le ülkesinin NATO ile entegrasyon sürecini, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeleri ve Karadeniz'in güvenliği konularını değerlendirdiklerini kaydetti.

Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecinde etkili adımlar attığını dile getiren Dondua, ülkesinin bir NATO üyesi olması için gereken tüm mekanizmaları barındırdığını dile getirdi.

Gottemoeller, Tiflis ziyareti kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile de bir araya gelecek.

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Gürcistan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller Rusya

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