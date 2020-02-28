NATO'dan İdlib'de Taraflara Tansiyonu Düşürme Çağrısı

İdlib'de Türk güçlerini hedef alan saldırıyla ilgili olarak NATO, ABD ve Avrupa Birliği'nden ilk açıklamalar geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk askerlerinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısının ardından Suriye’deki son gelişmeleri NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le telefonda ele aldı.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Stoltenberg, bölgedeki duruma dikkati çekerek taraflara tansiyonu düşürme ve “dehşet verici” diye nitelediği insani krizi daha da kötüleştirmekten kaçınma çağrısı yaptı. Açıklamada, Stoltenberg’in “Suriye rejimi ve ona destek veren Rusya’nın” İdlib’de düzenlemeye devam ettiği gelişigüzel hava saldırılarını kınadığına dikkat çekildi ve bu iki ülkeden saldırılarına son vermesi, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler’in barışçı çözüm çabalarına destek vermesi istendi.
ABD Büyükelçisi: "Kimin güvenilir ortak olduğunu Erdoğan ve herkesin gördüğünü umuyorum"
ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison da, İdlib'de Türk güçlerini hedef alan saldırıyla ilgili olarak, "Kimin güvenilir bir ortak olup olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve herkesin gördüğünü yürekten umuyorum" açıklamasında bulundu.
Saldırıyla ilgili haberler henüz doğrulanmadan önce konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Hutchison, gelişmelerden haberdar olmadığını belirtti, "Ancak bu iddialar doğruysa, kimin güvenilir bir ortak olup olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve herkesin gördüğünü yürekten umuyorum" dedi.
Hutchison, "Umarım cumhurbaşkanı geçmişte olduğu kadar gelecekteki müttefiki olduğumuzu ve (Rus hava savunma sistemi) S-400'lerden vazgeçmesi gerektiğini anlamıştır. Rusya'nın ne olduğunu, şu anda yaptıklarını görüyorlar. Ve eğer Türk askerlerine saldırıyorlarsa, bu saldırı bu iki ülke arasında olan her şeye ağır basar" diye konuştu.
AP Türkiye Raportörü "AB Türkiye'nin yeni dostlarından çok daha güvenilir"
İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen saldırıyla ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) de ilk açıklama geldi. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor açıklamasında, "AB Türkiye'nin yeni dostlarından çok daha güvenilir" mesajını verdi.
Amor Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüm. Türkiye, İdlib ve mülteciler konusundaki son gelişmelerden derin endişeliyim. Son dönemde yapmış olduğum açıklamaları tekrar etmekten üzüntü duyuyorum: AB Türkiye'nin nüfuzlu yeni dostlarından çok daha güvenilir. Tek taraflılığı terk etseniz iyi olur, bunun size bir getirisi yok" ifadesini kullandı.