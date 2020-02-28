NATO'dan İdlib'de Taraflara Tansiyonu Düşürme Çağrısı

İdlib'de Türk güçlerini hedef alan saldırıyla ilgili olarak NATO, ABD ve Avrupa Birliği'nden ilk açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk askerlerinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısının ardından Suriye’deki son gelişmeleri NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le telefonda ele aldı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Stoltenberg, bölgedeki duruma dikkati çekerek taraflara tansiyonu düşürme ve “dehşet verici” diye nitelediği insani krizi daha da kötüleştirmekten kaçınma çağrısı yaptı. Açıklamada, Stoltenberg’in “Suriye rejimi ve ona destek veren Rusya’nın” İdlib’de düzenlemeye devam ettiği gelişigüzel hava saldırılarını kınadığına dikkat çekildi ve bu iki ülkeden saldırılarına son vermesi, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler’in barışçı çözüm çabalarına destek vermesi istendi.

ABD Büyükelçisi: "Kimin güvenilir ortak olduğunu Erdoğan ve herkesin gördüğünü umuyorum"

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison da, İdlib'de Türk güçlerini hedef alan saldırıyla ilgili olarak, "Kimin güvenilir bir ortak olup olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve herkesin gördüğünü yürekten umuyorum" açıklamasında bulundu.