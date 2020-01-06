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  4. NATO’dan "İran" toplantısı

NATO’dan "İran" toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2020 20:12 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaşanan gelişmeler sonrasında Irak’taki eğitim faaliyetlerinin geçici bir süre askıya alındığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaşanan gelişmeler sonrasında Irak’taki eğitim faaliyetlerinin geçici bir süre askıya alındığını söyledi. Stoltenberg, İran’ın güvenliği tehdit eden politikalarının NATO üyelerini tedirgin ettiğini de belirtti.
NATO, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki ana karargah binasında düzenlenen olağanüstü toplantıda İran’ı görüştü. NATO üyelerinin bir araya geldiği acil toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıda Orta Doğu’da yükselen tansiyon ve Irak’taki eğitim faaliyetlerinin ele alındığını belirtti. Stolenberg, Irak hükümetinin talebiyle DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önlemek üzere NATO olarak Irak güvenlik güçlerine verilen eğitimlerin yaşanan gelişmeler sonrasında personelin güvenliği nedeniyle askıya alındığını söyledi. Bunun geçici bir karar olduğunu belirten Stoltenberg, ilk fırsatta eğitimlere başlanmasının hedeflendiğini, ancak koşulların yeniden oluşmasının bekleneceğini bildirdi.
Irak hükümeti ile NATO arasında yakın ve uyumlu bir çalışma olduğunu ve NATO üye ülkelerinin bugünkü toplantıda bir kez daha bu ilişkiye olan bağlılıklarını teyit ettiklerini belirten Stoltenberg, üye ülkelerin İran’ın bölgede yürüttüğü faaliyetleri de ele aldığını bildirdi. Stoltenberg, İran’ın bir süredir Ortadoğu’da güvenliği tehdit eden politikalar yürüttüğünü söyleyerek, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine saldırı ve ABD hava aracının vurulması gibi olaylarda İran’ın adının geçtiğini, bu gelişmelerin NATO üyelerini tedirgin ettiğini belirtti. Irak’taki NATO üssüne saldırılar, Suriye ve Ortadoğu’da terör gruplarına yönelik politikaları nedeniyle de NATO üyelerinin endişeli olduğunu ifade eden Genel Sekreter Stoltenberg, İran’ın NATO üyelerini rahatsız eden bu faaliyetlerin yakından izlenmekte olduğunu açıkladı.

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