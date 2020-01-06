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  4. NATO'dan İran'a "provokasyon ve şiddetten kaçınma" çağrısı

NATO'dan İran'a "provokasyon ve şiddetten kaçınma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 20:05 | Son Güncelleme

NATO'dan İran'a "provokasyon ve şiddetten kaçınma" çağrısı

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İran, daha fazla şiddet ve provokasyondan kaçınmalı." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında büyükelçiler düzeyinde toplanan Kuzey Atlantik Konseyi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun geçici olarak faaliyetlerini askıya aldığı Irak eğitim misyonunun koalisyonun DEAŞ ile mücadelesine önemli katkı sunduğuna değinen Stoltenberg, "Irak hükümetinin davetiyle askeri eğitim veriyoruz ve DEAŞ'ın dönüşünün engellenmesine yardım ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bugünkü toplantıda müttefiklerin, DEAŞ ile mücadeleye ve Irak'taki NATO misyonuna güçlü desteklerini yinelediklerini belirten Stoltenberg, personellerinin güvenliğinin ön planda olması nedeniyle Irak'taki eğitim misyonunu askıya aldıklarını vurguladı.

Stoltenberg, "NATO, (Irak'ta) durum elverdiğinde eğitim ve kapasite inşası çalışmalarına devam edecektir." dedi.

- İran'a uyarı

Stoltenberg, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve Irak'taki koalisyon güçlerine düzenlenen saldırının ardından, ABD'nin bugün müttefikleri bölgesel konular hakkında bilgilendirdiğini kaydetti.

"Tüm müttefikler, yıllardır İran'ın Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma çabalarından endişe duyuyor." diyen Stoltenberg, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması ve farklı terörist gruplara desteğinin kınanması konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Stoltenberg, İran'ın Suudi Arabistan'a ait petrol tesisine saldırması ve ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesiyle gerginliği tırmandırdığına değinerek, "Bugünkü toplantımızda tüm müttefikler, tansiyonun düşürülmesi ve itidal çağrısında bulundu. Yeni bir çatışma, kimsenin menfaatine olmayacaktır dolayısıyla İran, daha fazla şiddet ve provokasyondan kaçınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

NATO, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

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İRAN NATO Stoltenberg süleymani

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