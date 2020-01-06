NATO'dan İran'a 'Şiddet ve Provokasyondan Kaçın' Çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran-ABD krizi konusunda NATO'ya üye 29 ülkenin büyükelçileriyle yaptığı toplantının ardından, İran'ı "daha fazla şiddet ve provokasyondan kaçınmaya ve bölgede tansiyonu düşürmeye" çağırdı. Stoltenberg'in, "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun ya da koalisyonun değil, ABD'nin kararıdır" dedi.

Stoltenberg, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmesi üzerine Orta Doğu'daki tansiyonla ilgili olağanüstü toplantı çağrısı yaparak, 29 üye ülke büyükelçisiyle Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda, ABD'li yetkililer, diğer NATO üyelerine Kasım Süleymani'nin ölmesine yol açan operasyonun ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından gazetecilere konuşan Genel Sekreter Stoltenberg, "Süleymani'nin öldürülmesinin NATO'nun ya da koalisyonun değil, ABD'nin kararı olduğunu" vurguladı ve ekledi: "Ancak tüm müttefikler, İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırma faaliyetleri konusunda endişeli. Son zamanlarda, İran'ın, bölgede tansiyonu yükselten, özellikle bir Suudi petrol tesisini ve bir ABD insansız hava aracını (drone) vuran davranışlarını gördük."