NATO'dan İran'a 'Şiddet ve Provokasyondan Kaçın' Çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran-ABD krizi konusunda NATO'ya üye 29 ülkenin büyükelçileriyle yaptığı toplantının ardından, İran'ı "daha fazla şiddet ve provokasyondan kaçınmaya ve bölgede tansiyonu düşürmeye" çağırdı. Stoltenberg'in, "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun ya da koalisyonun değil, ABD'nin kararıdır" dedi.
Stoltenberg, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmesi üzerine Orta Doğu'daki tansiyonla ilgili olağanüstü toplantı çağrısı yaparak, 29 üye ülke büyükelçisiyle Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda, ABD'li yetkililer, diğer NATO üyelerine Kasım Süleymani'nin ölmesine yol açan operasyonun ayrıntıları hakkında bilgi verdi.
Toplantının ardından gazetecilere konuşan Genel Sekreter Stoltenberg, "Süleymani'nin öldürülmesinin NATO'nun ya da koalisyonun değil, ABD'nin kararı olduğunu" vurguladı ve ekledi: "Ancak tüm müttefikler, İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırma faaliyetleri konusunda endişeli. Son zamanlarda, İran'ın, bölgede tansiyonu yükselten, özellikle bir Suudi petrol tesisini ve bir ABD insansız hava aracını (drone) vuran davranışlarını gördük."
Stoltenberg, müttefiklerin, tansiyonun durdurulması ve itidalli yaklaşım çağrısı yaptığını kaydederek, "Yeni bir çatışma hiç kimsenin çıkarına olmayacak, bu nedenle İran daha fazla şiddet ve provokasyondan kaçınmalı" dedi. Jens Stoltenberg, NATO üyelerinin İran'ın bazı terörist gruplara verdiği desteği kınama ve tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapma konusunda görüş birliğine vardığını da kaydetti.
NATO misyonu askıda
NATO sözcüsü Oana Lungescu de, Twitter hesabından, "Bugünkü toplantımızda müttefikler IŞİD ile mücadeleye ve Irak'ta NATO misyonuna güçlü destek verdiklerini ifade ettiler. Attığımız her adımda personelimizin güvenliği çok önemlidir. Bu nedenle, sahadaki eğitimimizi geçici olarak askıya aldık" mesajını paylaştı. NATO, General Süleymani'nin öldürülmesinden hemen sonra, Irak'taki eğitim operasyonlarını askıya alacağını duyurmuştu.
Büyükelçiler toplantısının ardından, ABD'nin arkasında duran birlik üyeleri, ABD'nin İran'ın tutumuyla ilgili güvenlik kaygılarını paylaştıklarını dile getirdi. Ancak hiçbir üye ülke resmi bir dille, General Süleymani'nin ortadan kaldırılması kararını açıkça desteklemedi.
NATO'ya da üye olan 24 AB ülkesi ise, nasıl bir pozisyon alacakları konusunda henüz net bir duruş sergilemiyor. NATO zirvesi sürerken AB yönetimi Cuma günü dışişleri bakanlarının toplanacağını açıkladı. AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Cuma günkü toplantıya davet ettiğini, Zarif kabul ederse toplantıya katılacağını açıkladı.
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