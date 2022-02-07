NATO’dan Müteffiklerine Destek Vurgusu

VILNIUS - NATO’nun askeri komite başkanı Hollandalı Oramiral Rob Bauer, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın planlı bir askeri tatbikattan sonra askerlerini Belarus'ta tutması durumunda ittifakın Baltık ülkeleri ve Polonya'daki askeri varlığını arttırmayı planladığını söyledi.

NATO, Rusya'nın bu ay ortak askeri tatbikatlar için Ukrayna'nın kuzey komşusunda 30 bin asker bulundurduğunu ve böylece Ukrayna sınırında konuşlanan toplam asker sayısının 100 binin üstüne çıktığını söyledi.

ABD, müttefiklerine güven vermek için geçen hafta Romanya ve Polonya'ya 3 bin asker gönderirken, Almanya da, Litvanya'daki mevcut askeri varlığını arttırmayı düşündüğünü açıkladı.

Oramiral Rob Bauer, NATO müttefiklerinin daha fazla asker konuşlandırmasının mümkün olduğunu söyledi.

Bauer, Vilnius'ta düzenlediği basın toplantısında, "İttifak içinde sürekli olarak farklı ülkelerde nerede birliklerimiz olacağı konusundaki müzakere şu anda devam eden gelişmelerin sonucudur. Evet, buna bakıyoruz. Gelecekte bu gelişmelerin sonucu olarak değişiklikler olabilir" dedi ve "Tabii ki bu büyük ölçüde Belarus'taki Rus birliklerinin Belarus'ta kalıp kalmayacağına bağlı" diye ekledi.

Moskova, Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamadığını, ancak ABD ve 30 ulustan oluşan Batı güvenlik ittifakının kabul edilemez olarak nitelendirdiği bir talep olan NATO'nun Kiev'i asla kabul etmeyeceğine dair bir söz dahil olmak üzere, güvenlik taleplerinin karşılanmaması halinde, bir askeri eylemde bulunabileceğini açıkladı.

"Güçlerin oluşumuna bakarsanız, Rusya bu ayın sonuna kadar ciddi bir işgal için gerçekten yeterli güce sahip olabilir" diyen Bauer, "Bunu yaparlar mı, gerçek niyetleri bu mu, bilmiyoruz" dedi.

Bauer, Belarus sınırındaki son konuşlandırmaların, askeri bir saldırıyı desteklemek için gereken sahra hastanelerini ve diğer yardımcı birimleri içerdiğini söyledi.

Bauer, "Gerçekten bir işgali düşünüyorsanız, aslında savaşan güçlerden daha fazlasına ihtiyacınız var ve bu, hem Ukrayna hem de Belarus-Ukrayna sınırında giderek daha fazla toplandığını gördüğümüz bir şey. Bu başlı başına çok endişe verici" dedi.

