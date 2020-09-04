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NATO’dan Navalni için uluslararası soruşturma çağrısı

04.09.2020 18:06 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin zehirlenmesi ile ilgili uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

NATO’dan Navalni için uluslararası soruşturma çağrısı

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Sovyet yapımı sinir gazı Novichok ile zehirlendiğinin Almanya tarafından açıklanmasının ardından Rusya’nın üzerindeki baskı giderek artıyor. Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Navalni’nin zehirlenmesi ile ilgili uluslararası bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Stoltenberg "Rus hükümetinin tarafsız uluslararası bir soruşturma konusunda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile tam iş birliği yapması gerekiyor" diyerek, "Bu saldırıdan sorumlu olanlardan hesap sorulmalı ve yargı önüne getirilmeli" ifadesini kullandı. Stoltenberg açıklamasında müttefiklerin bu konuda fikir alışverişine devam edeceğini kaydetti.

Twitter hesabından da bir paylaşım yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Almanya, Aleksey Navalni’nin zehirlenmesi konusunda uzmanlar tarafından ortaya konan bulgular hakkında müttefikleri bilgilendirdi. Bütün NATO üyeleri bu saldırıyı kınıyor. Rusya’yı Novichok programının tamamını ifşa etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg saldırının sadece bir bireye yapılmadığını, uluslararası hukuku ihlal ettiği için uluslararası bir tepki gerektirdiğini kaydetti.

Skripal karşılaştırması

2018'de de eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Julia Skripal’in Novichok maddesi ile, yaşadıkları Salisbury kentinde zehirlenmesi ve ölümden kıl payı kurtulmasıyla ilgili olarak yedi Rus diplomatın NATO akreditasyonunun iptal edildiği hatırlatılan Stoltenberg, "Parallellikler var, kimyasal bir sinir gazının tekrar kullanıldığını görüyoruz ki bu gaz Salisbury’de kullanılan Novichok ile aynı sinir gazı grubundan geliyor" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg diğer yandan Navalni saldırısının Skripal’den oldukça farklı olduğunu, çünkü Skripal saldırısının bir NATO üyesi ülkede gerçekleştirğini söyledi.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Navalni olayının aydınlatılmasında ülkesinin Almanya'ya ile "omuz omuza" olacağını ifade etti.

Tedavisi devam ediyor

Rus muhalif siyasetçi Navalni, yaklaşık iki hafta önce Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Omsk kentinde tedavi altına alınmış, ekibi tarafından zehirlendiği iddia edilen Navalni Berlin'e nakledilerek Charite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Alman hükümeti ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Navalni'de eski Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Novichok maddesi bulunduğunu açıklamış ve özel bir Alman askeri laboratuvarında yapılan testlerde, "Novichok grubundan kimyasal sinir gazının, şüpheye yer bırakmayacak şekilde" tespit edildiğini duyurmuştu.

Kremlin ise Navalni'nin zehirlenmesinden Moskova’nın sorumlu olduğu iddialarını reddediyor. Navalni'nin Berlin Charite Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor.

dpa / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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