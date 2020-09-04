NATO’dan Navalni için uluslararası soruşturma çağrısı

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Sovyet yapımı sinir gazı Novichok ile zehirlendiğinin Almanya tarafından açıklanmasının ardından Rusya’nın üzerindeki baskı giderek artıyor. Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Navalni’nin zehirlenmesi ile ilgili uluslararası bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Stoltenberg "Rus hükümetinin tarafsız uluslararası bir soruşturma konusunda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile tam iş birliği yapması gerekiyor" diyerek, "Bu saldırıdan sorumlu olanlardan hesap sorulmalı ve yargı önüne getirilmeli" ifadesini kullandı. Stoltenberg açıklamasında müttefiklerin bu konuda fikir alışverişine devam edeceğini kaydetti.

Twitter hesabından da bir paylaşım yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Almanya, Aleksey Navalni’nin zehirlenmesi konusunda uzmanlar tarafından ortaya konan bulgular hakkında müttefikleri bilgilendirdi. Bütün NATO üyeleri bu saldırıyı kınıyor. Rusya’yı Novichok programının tamamını ifşa etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.