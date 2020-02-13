HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NATO'dan Ortadoğu'daki faaliyetleri genişletme planı

NATO'dan Ortadoğu'daki faaliyetleri genişletme planı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2020 12:06 | Son Güncelleme

NATO Savunma Bakanları toplantısına ABD'nin İttifak'ı Ortadoğu'da görevlendirme planları damgasını vurdu.

NATO'dan Ortadoğu'daki faaliyetleri genişletme planı

İlk etapta Irak'taki eğitim misyonunun genişletilmesi planlanıyor. Irak hükümetinin onay vermesi ise şüpheli.ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'daki askeri faaliyetlerde NATO'nun rolünün artırılması talebi, dün başlayan NATO Savunma Bakanları toplantısına damgasını vurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi 29 ülke savunma bakanlarının, Irak ordusuna yönelik eğitim misyonunun genişletilmesi konusunda prensipte mutabık kaldığını, Irak'ta IŞİD'e karşı mücadele uluslararası koalisyonunun mevcut eğitim faaliyetlerinden bazılarının NATO tarafından üstlenilmesinin planlandığını bildirdi. Stoltenberg, iki misyon arasında personel transferi olup olmayacağı ya da bölgedeki NATO ülkelerine bağlı asker sayısının değişip değişmeyeceği konusunda konuşmak içinse henüz erken olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri, "İlk etapta bu uluslararası koalisyonun mevcut eğitim faaliyetlerinin bir kısmının devralınması anlamına geliyor. Bakanlar ayrıca daha fazla ne yapılabilir diye araştırılmasını da kabul etti" şeklinde konuştu.

Irak onay verir mi?

NATO halihazırda 500 kişilik personelle sadece Irak askerlerinin eğitiminde görev alırken ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Irak ve Suriye'de muharip görevler yanında IŞİD'e karşı propaganda faaliyetleri de yürütüyor. NATO, muharip görevlerde yer almıyor.

Ancak Irak'ta NATO'nun varlığının güçlendirilebilmesi için Irak hükümetinin onayı gerekiyor. ABD'nin Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta hava operasyonuyla öldürmesi ve İran'ın Irak'taki Amerikan askerlerini hedef alan roket saldırıları sonrasında Irak meclisi Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi yönünde bir tavsiye kararı almış, Irak hükümeti de bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Bölgede gerilimin artması nedeniyle NATO’nun ülkedeki eğitim faaliyetlerine ve koalisyon güçlerinin görevine ara verilmişti.

"Irak'ta istendiğimiz sürece kalırız"

Stoltenberg, NATO misyonunun güvenlik durumu elverdiğinde normal faaliyetlerine yeniden devam etmesini beklediklerini belirterek "NATO Irak hükümetinin daveti üzerine Irak'tadır ve Irak'ta sadece istendiğimiz sürece kalacağız. Çünkü NATO Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duymaktadır" dedi.

Stoltenberg, İttifak'ın Irak ötesinde de Ortadoğu'da ne tür görevler üstlenebileceğini gözden geçireceğini söyledi. Ancak NATO'nun Ortadoğu'daki varlığının artırılması üye ülkeler arasında da tartışmalı bir konu.

AP, dpa / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Fenerbahçe'nin eski yengesi tatil pozlarıyla büyüledi! Fenerbahçe'nin eski yengesi tatil pozlarıyla büyüledi!
24 saatte koronavirüs kaç can aldı?24 saatte koronavirüs kaç can aldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Şok! Ünlü futbolcuda coronavirüs şüphesi

Şok! Ünlü futbolcuda coronavirüs şüphesi

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

Bahçeli ve Akşener 5 yıl aradan sonra cenazede tokalaştı

Bahçeli ve Akşener 5 yıl aradan sonra cenazede tokalaştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok tartışılan iddia: Koronavirüs'ü o mu yaydı?

Çok tartışılan iddia: Koronavirüs'ü o mu yaydı?

Tecavüze karşı 'seks sözleşmesi' işe yarar mı?

Tecavüze karşı 'seks sözleşmesi' işe yarar mı?

Mısır'da 83 antik mezar bulundu

Mısır'da 83 antik mezar bulundu

Son 24 saatte 254 kişi koronavirüs nedeniyle öldü!

24 saatte koronavirüs kaç can aldı?

Karantinadaki gemiden yeni kötü haber: Artıyor!

Karantinadaki gemiden yeni kötü haber: Artıyor!

Otobüs tıra çarptı: 13 ölü, 31 yaralı

Otobüs tıra çarptı: 13 ölü, 31 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.