NATO'dan Ortadoğu'daki faaliyetleri genişletme planı

İlk etapta Irak'taki eğitim misyonunun genişletilmesi planlanıyor. Irak hükümetinin onay vermesi ise şüpheli.ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'daki askeri faaliyetlerde NATO'nun rolünün artırılması talebi, dün başlayan NATO Savunma Bakanları toplantısına damgasını vurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi 29 ülke savunma bakanlarının, Irak ordusuna yönelik eğitim misyonunun genişletilmesi konusunda prensipte mutabık kaldığını, Irak'ta IŞİD'e karşı mücadele uluslararası koalisyonunun mevcut eğitim faaliyetlerinden bazılarının NATO tarafından üstlenilmesinin planlandığını bildirdi. Stoltenberg, iki misyon arasında personel transferi olup olmayacağı ya da bölgedeki NATO ülkelerine bağlı asker sayısının değişip değişmeyeceği konusunda konuşmak içinse henüz erken olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri, "İlk etapta bu uluslararası koalisyonun mevcut eğitim faaliyetlerinin bir kısmının devralınması anlamına geliyor. Bakanlar ayrıca daha fazla ne yapılabilir diye araştırılmasını da kabul etti" şeklinde konuştu.