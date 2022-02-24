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NATO’dan Rusya İşgaline Kınama

24.02.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "pervasız ve sebepsiz saldırısını" şiddetle kınadı ve NATO müttefiklerinin Moskova'nın "saldırgan eylemlerinin" sonuçlarını ele almak için biraraya geleceklerini söyledi

NATO’dan Rusya İşgaline Kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "pervasız ve sebepsiz saldırısını" şiddetle kınadı ve NATO müttefiklerinin Moskova'nın "saldırgan eylemlerinin" sonuçlarını ele almak için biraraya geleceklerini söyledi.

Stoltenberg, "Tekrarlanan uyarılarımıza ve diplomasi için bitmek bilmeyen çabalarımıza rağmen, Rusya, bir kez daha egemen ve bağımsız bir ülkeye karşı saldırganlık yolunu seçti" dedi.

NATO Genel Sekreteri, Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırdı.

Stoltenberg, "Bu korkunç zamanda Ukrayna halkının yanındayız. NATO, tüm müttefikleri korumak ve savunmak için elinden gelen her şeyi yapacak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO
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