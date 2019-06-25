NATO’dan Rusya’ya Nükleer Füze Uyarısı

Stoltenberg bu karşılıkla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi ancak diplomatlar, savunma bakanlarının nükleer başlık taşıyabilen ABD savaş uçaklarının Avrupa üzerinde daha fazla uçuş yapmasını, daha fazla askeri eğitimi ve denizden ateşlenen ABD füzelerinin yeniden konuşlandırılmasını ele alacaklarını belirtiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'ya sorumlu bir yol seçmeye çağırıyoruz fakat Rusya'nın böyle bir niyeti olduğuna dair hiçbir işaret görmedik. Karşılık vermemiz gerekecek" dedi.

NATO, Rusya'ya Ağustos son tarihinden önce yeni füzesini imha etmesi ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması INF’i koruması çağrısında bulundu. NATO aksi takdirde, bölgede daha kararlı bir ittifak tepkisi ile karşılaşacağı konusunda Rusya’yı uyardı.

ABD ve NATO müttefikleri Rusya'nın 9M729/SSC-8 nükleer kapasiteli füze sistemini imha etmesini talep ediyor, Moskova şimdiye kadar bu talebi geri çevirdi. INF’yı ihlal ettiğini reddeden Rusya, Washington'u da silahlanma yarışı peşinde olmakla suçluyor.

Rusya ile bir anlaşmaya varılamaması halinde ABD 2 Ağustos'ta INF antlaşmasından çekileceğini ve nükleer, orta menzilli füzeler geliştirme konusundaki kendi kısıtlamalarını kaldıracağını açıkladı.

Moskova’nın Kırım’ı ilhakı ve Suriye’deki varlığı nedeniyle Batı ile olan anlaşmazlığı, füze krizini daha da derinleştirdi.

Rusya hafta başında ABD’nin kendi sınırlarına karadan ateşlenen füze sistemleri konuşlandırması durumunda 1962’deki Küba füze krizine benzer bir sorun yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison ise gazetecilere yaptığı açıklamada Washington karşılık olarak nükleer değil konvansiyonel silahları hesaba kattığını belirtti.

Avrupalı müttefiklerse diğer yandan ABD’nin 1980’lerdeki gibi Avrupa’ya nükleer füze konuşlandırmasından endişe ediyor.

1987’de önemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçov’un imzaladığı INF, 500 ila 5 bin 500 kilometre menzilli kruz ve balistik füzeleri yasaklıyordu.

