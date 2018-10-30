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NATO'dan Rusya'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uyma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:36 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Rusya'ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uyma çağrısında bulunuyoruz. Hiçbir anlaşma tek tarafın uygulamalarıyla ayakta kalamaz"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin sorunun Moskova yönetiminin anlaşmaya uymamasından kaynaklandığını belirterek, Rusya'ya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatı Trident Juncture 18'i gözlemlemek için Norveç'te bulunan Stoltenberg, basına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Avrupa'ya nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip füzeler konuşlandırmasıyla anlaşmayı ihlal ettiğini vurgulayan Stoltenberg, "Rusya'ya anlaşmaya uyma çağrısında bulunuyoruz. Hiçbir anlaşma tek tarafın uygulamalarıyla ayakta kalamaz." dedi.

Stoltenberg, tüm müttefiklerin Rusya'nın anlaşmayı ihlal eden davranışlarından endişe duyduğunu kaydetti.

- "Tatbikat savunma amaçlı"

NATO'nun 29 müttefiki ve bazı ortaklarıyla düzenlediği tatbikata 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin aracın katıldığını anımsatan Stoltenberg, Trident Juncture'ın tamamıyla savunma amaçlı olduğunu ve hiçbir ülkeyi hedef almadığını bildirdi.

Norveç'te 7 Kasım'a kadar sürecek tatbikatta tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden ittifakın beşinci maddesini "hayali ancak gerçekçi bir senaryoyla" canlandırıyor.

Senaryoda "güney güçleri" ile "kuzey güçleri", müttefik Norveç'e yönelik bir saldırı senaryosu çerçevesinde savaşıyor.

Tatbikat, bir ittifak üyesi saldırıya uğradığında NATO güçlerinin hızlı şekilde saldırı altındaki müttefikin "egemenliğini tekrar inşa etmek" için harekete geçme kabiliyetini ölçmeyi amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
INF NATO Rusya Stoltenberg

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