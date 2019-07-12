NATO’dan S-400 Açıklaması: “Endişeliyiz”

Fransa basınına konuşan bir NATO yetkilisi, “Türkiye’nin S-400 alımının potansiyel sonuçlarından ötürü endişeliyiz” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin teslimat sürecinin sabah saatlerinde başlamasıyla birlikte NATO tarafından ilk açıklama geldi. Fransa basınına konuşan bir NATO yetkilisi, NATO müttefiki Türkiye’nin bu kararı almasından dolayı ‘endişeli’ olduklarını söyledi. Alınan S-400 sistemlerinin müttefik sistemlerle uyumsuz olduğunu söyleyen NATO yetkilisi, “Türkiye’nin S-400 sistemini edinme kararının oluşturacağı potansiyel sonuçlardan ötürü endişeliyiz. NATO’nun görev ve operasyonlarının yerine getirilmesi hususunda temel nokta, üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğidir” dedi.

