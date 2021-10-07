NATO’dan Sekiz Rus Diplomatı İhraç Kararı

NATO, Rusya’nın Avrupa’daki “zararlı” faaliyetlerine yanıt olarak sekiz Rus diplomatı ihraç etme ve Rusya’nın gözlemci misyonunun kapasitesini yarıya indirme kararı aldı. Avrupalı yetkililer bu faaliyetler arasında cinayet, suikast ve patlamaların da olduğunu kaydetti.

Diplomatlara bu ayın sonuna kadar Brüksel’den ayrılmaları söylendi. NATO yetkilileri Amerika’nın Sesi’ne yaptıkları açıklamada Rus misyonundaki açık iki pozisyonun da iptal edileceğini bildirdi.

Haberi ilk veren İngiliz Sky News televizyonu oldu. Rus yetkililer karara tepki gösterdi.

Kremlin: ‘‘İlişkilerin normalleşmesi umudu kalmadı’’

Kremlin, NATO’nun Rusya’daki diplomatik misyonunu küçültme girişiminin ilişkilerin normalleşmesi ve diyaloğun tesis edilmesi umutlarını neredeyse tamamen suya düşürdüğünü söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada ‘‘NATO temsilcilerinin ülkemizle ilişkileri normalleştirme açıklamaları ve eylemleri açıkça birbiriyle tutarsız’’ dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko da Çarşamba günü NATO'yu ikiyüzlülükle suçlamıştı. Kremlin yanlısı bir milletvekili ise Moskova'nın aynı şekilde olmasa da misilleme yapacağını söyledi.

‘‘İhraç edilen sekiz kişi istihbarat yetkilisiydi’’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın NATO misyonunun sekiz üyesinin ihraç edilmesinin belli bir olayla ilişkili olmadığı, ancak NATO’nun Rusya’nın “zararlı” aktiviteleri karşısında uyanık olmasının gerektiğini belirtti.

Stoltenberg ihraç edilen sekiz kişinin “beyan edilmemiş Rus istihbarat yetkilileri olduğunu öne sürdü.

Stoltenberg, Rusya’nın zarar verici faaliyetlerinde artış görüldüğünü kaydetti.

‘‘Bu sekiz kişinin faaliyetleri akreditasyonlarıyla uyumlu değildi’’ diyen Stoltenberg, NATO-Rusya ilişkilerinin Soğuk Savaş’tan bu yana en düşük seviyesinde olduğunu da ekledi.

‘‘Bunun nedeni Rusya’nın davranışları’’ diyen NATO Genel Sekreteri, Rusya’nın Ukrayna sınırında asker mevzilendirmesi ve Orta Menzilli Nükleer Güçler Antlaşması’nı ihlaline işaret etti.

Savunma ve diyalog yaklaşımı sürecek

Stoltenberg, NATO'nun Rusya'yla ilgili savunma ve diyalog konusundaki "çift yollu" yaklaşımını sürdüreceğini söyledi.

Rusya’yı uzun süredir NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapmaya davet ettiklerini belirten Genel Sekreter, Moskova’nın şu ana kadar bu teklife olumlu yanıt vermediğini kaydetti.

Stoltenberg, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, yeni bir konsey toplantısı üzerinde anlaşmaya varmak için yapılan görüşmelerin de başarısız olduğunu söyledi.

NATO daha önce de Rusya’nın gözlemci misyonunu küçültmeye gitmişti. 2018 yılında, eskiden çift taraflı casus olan Sergei Skripal'in İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesinin ardından NATO, Rus misyonuna akredite yedi personelin ittifaka atanmasına ilişkin anlaşmayı geri çekmiş ve diğer üçü için bekleyen akreditasyon taleplerini reddetmişti.

