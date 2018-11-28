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NATO'dan siber savunma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

NATO'dan siber savunma tatbikatı

BRÜKSEL (AA) - NATO'nun siber savunma alanında en kapsamlı tatbikatı olarak bilinen "Siber Koalisyon Tatbikatı"nın 11'incisi Estonya'da gerçekleştiriliyor.

NATO müttefikleri ve ortakları, Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ve akademik çevrelerin katılımıyla Estonya'nın Tartu ketinde düzenlenen tatbikat 3 gün sürecek.

Yaklaşık 700 katılımcının bulunduğu tatbikatın temel amacı, NATO'nun kendi ağını ve üyelerin ulusal ağlarını olası tehditlere karşı koruma kabiliyetini geliştirmek.

NATO ve müttefikler arasında siber alanda iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeyi de hedefleyen 11'inci "Siber Koalisyon Tatbikatı"nda siber alanda askeri operasyonlar yapılacak.

Tatbikata ilişkin NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "İttifakımıza yönelik siber tehditler hem daha sık hem de çok daha yıkıcı hale geldi. Bir müttefike yönelik siber saldırı hepimizi etkiler. Bu nedenle NATO için siber savunmayı geliştirmek öncelikli bir konu haline gelmiştir." ifadesine yer verildi.

NATO, 2016'da yapılan Varşova Zirvesi'nde siberi, kara, hava ve denizin yanı sıra yeni harekat alanı olarak belirlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Estonya NATO Siber savunma tatbikat

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