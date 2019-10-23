HABER

NATO’dan Soçi yorumu: Türkiye-ABD anlaşması önemli

23.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi anlaşması ile ilgili kendisine yöneltilen soru karşısında, geçen hafta Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya işaret etti.

NATO’dan Soçi yorumu: Türkiye-ABD anlaşması önemli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Perşembe günü yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki gelişmeler ve Rusya ve Türkiye arasında dün Soçi'de varılan anlaşmayla ilgili soruları da yanıtladı.

ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma sonrasında bölgedeki şiddet olaylarının büyük ölçüde azalmasını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Stoltenberg, son gelişmelerin Suriye'de acil siyasi çözüm ihtiyacını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Soçi’deki görüşme sırasında imzaladıkları anlaşma konusunda yöneltilen soruya "ABD ile Türkiye arasında yapılan ortak açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum… Bu açıklama üzerinden ilerleme kaydettik, şiddet büyük ölçüde azaldı. Suriye'deki krize siyasi çözüm bulma çabalarımızda bu temel üzerinden ilerleyebileceğimizi düşünüyorum” yanıtını verdi.

NATO'nun BM himayesindeki siyasi çözüm çabalarını desteklediğini vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun bir parçası olduğunu ve IŞİD hilafetinin fiziki olarak sona erdirildiğini, bunun büyük bir başarı olduğunu kaydetti. IŞİD'le mücadelenin sona ermediğini belirten NATO Genel Sekreteri, elde edilen kazanımların savunulmasının önemine dikkat çekti.

"Soçi konusunda henüz erken”

Soçi ile ilgili soruda Soçi'ye değinmeyen Stoltenberg'e soru yeniden yöneltildi. Erdoğan ve Putin'in açıkladığı mutabakatınsonuçlarıyla ilgili bir yargıya varmak için erken olduğunu belirten Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı son görüşmede durumla ilgili ciddi endişelerini, tansiyonun tırmanması ve insani durumun kötüleşmesi riskiyle ilgili endişelerini paylaştığını, ancak aynı zamanda Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini de anladıklarını kaydetti. Stoltenberg, "Son günlerde gördüklerimizin cesaret verici olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir siyasi çözüme doğru ilerlemenin mümkün olduğunu gösterdi. Siyasi çözüm için ilk önkoşul çatışmaların son bulması. Bu yolda devam etmemiz, çözüm çabalarını bunun üzerine kurmamız gerekiyor” diye konuştu.

NATO müttefiki İtalya ve İspanya'nın Türkiye'nin güneydoğusunda konuşlu füze savunma bataryalarının geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, NATO çerçevesinde hangi katkıyı yapacağına üye ülkelerin kendilerinin karar verdiğini vurguladı. Suriye'nin kuzeydoğusu konusunda NATO üyeleri arasında görüş ayrılıklarının herkesçe bilindiğini belirten Stoltenberg, "Bu yüzden toplanıyor, nasıl ilerleyeceğimizi masada oturup tartışıyoruz. Bu nedenle NATO'nun önemli iki üyesi ABD ve Türkiye'nin geçen haftaki anlaşması cesaret verici. Müttefikler arasında tüm sorunların çözüldüğünü, görüş ayrılıklarının sona erdiğini söyleyemem. Ama öncesinde bulunduğumuz noktayla karşılaştırdığımızda çok daha iyi bir noktadayız” dedi.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama... Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama...
İngiltere'de Bir Kamyon Kasasında 39 Kişinin Cesedi Bulunduİngiltere'de Bir Kamyon Kasasında 39 Kişinin Cesedi Bulundu
Jimnastikçilerin Yeni Hedefi Tokyo OlimpiyatlarıJimnastikçilerin Yeni Hedefi Tokyo Olimpiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Azez'de YPG/PKK'dan SMO üssüne saldırı! Şehit ve yaralılar var

Azez'de terör örgütü YPG/PKK'dan saldırı! Şehit ve yaralılar var

Reform paketi protestoları durduramadı!

Reform paketi protestoları durduramadı!

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

ABD'li Bakan Yardımcısı Rayburn, YPG/PKK'nın çevirmeninin yüzüne kalem fırlatmış

ABD'li yetkili teröristlerin çevirmenine kalem fırlatmış

İran'dan 'Rusya-Türkiye mutabakatı' açıklaması

İran'dan 'Türkiye ile mutabakat' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.