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"NATO'dan Suriye'de rol üstlenmesi için talep olmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "NATO'nun Suriye'nin kuzeydoğusunda bir misyon üstlenmesi için talep olmadı"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Suriye'nin kuzeydoğusunda olası bir rolüne ilişkin, "NATO'nun Suriye'nin kuzeydoğusunda bir misyon üstlenmesi için talep olmadı." dedi.

Brüksel'de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarından önce basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, son gelişmeler ışığında Suriye'nin kuzeydoğusunda şiddetin çok önemli ölçüde azalmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Stoltenberg, AA muhabirinin "Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulacak güvenli bölgede NATO bir rol üstlenmeyi düşünür mü?" sorusuna, "NATO'nun Suriye'nin kuzeydoğusunda bir misyon üstlenmesi için bir talep olmadı." karşılığını verdi.

Stoltenberg, önemli olan hususun Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunması olduğunu vurguladı. Halen NATO'nun Suriye'nin kuzeydoğusunda ileride bir rol oynayıp oynamayacağına ilişkin tartışmalara girmenin de mevcut istikrarsızlığı derinleştirebileceğine işaret eden Stoltenberg, ittifakın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen siyasi süreci güçlü bir şekilde desteklediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Genel Sekreter Stoltenberg NATO Suriye Türkiye

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