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NATO'dan Suriye'de siyasi çözüm vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 20:25 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Suriye konusunda açık ve dürüst bir tartışma yürüttük. Tüm müttefikler geleceğe odaklandı. Son gelişmeler ışığında şiddet önemli düzeyde azaldı. Bu temel üzerinde Suriye'de siyasi çözüm çabalarının artırılması konusunda mutabık kaldık"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelere ilişkin "açık ve dürüst" bir tartışma yürüttüğünü ve "geleceğe" odaklanarak siyasi çözümü desteklediklerini söyledi.

Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısının birinci gününün ilk oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Suriye konusunda NATO üyeleri arasında farklı görüşler bulunduğuna dikkati çeken Stoltenberg, bunun bir ilk olmadığını, ittifakın daha önce de görüş ayrılıklarının üstesinden gelebildiğini ifade etti.

- "Açık ve dürüst tartışma"

Stoltenberg, "Suriye konusunda açık ve dürüst bir tartışma yürüttük. Tüm müttefikler geleceğe odaklandı. Son gelişmeler ışığında şiddet önemli düzeyde azaldı. Bu temel üzerinde Suriye'de siyasi çözüm çabalarının artırılması konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

NATO müttefiklerinin Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri olduğunu da kabul ettiğine dikkati çeken Stoltenberg, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için daha fazla uluslararası sorumluluk alınması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, müttefiklerin aynı zamanda bölgedeki operasyon ve misyonlarına ilişkin taahhütlerini yerine getirme ve terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen kazanımları koruma konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

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DEAŞ NATO siyasi çözüm Stoltenberg Suriye Türkiye

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