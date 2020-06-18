NATO'dan Türkiye-Fransa Gerginliğine Soruşturma

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa'nın, Türkiye'nin Akdeniz'deki “saldırgan” eylemlerine tepki vermesini talep eden başvurusu üzerine, NATO askeri otoritelerinin olayla ilgili bir soruşturma başlattığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 17-18 Haziran günlerinde video konferans yöntemiyle bir araya gelen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından, sanal basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, bir soru üzerine, BM'nin silah ambargosunu kontrol etme operasyonu sırasında, Fransız fırkateyni Courbet'ye, Türk gemileri tarafından, "aşırı saldırgan bir müdahalede bulunulduğu" iddiasını değerlendirdi. Stoltenberg, "Sanırım, bu konuda bir karar almanın en iyi yolu, olayın nasıl olduğunu gerçekten açıklığa kavuşturmak. NATO askeri yetkilileri durumu açıklığa kavuşturmak ve olayın nasıl gerçekleştiği sorusuna ışık tutmak için olayı soruşturacak" dedi.

Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin Birleşmiş Milletler tarafından alınan Libya'ya silah ambargosu uygulanmasına ilişkin karara uyulmasını ise önemsediklerini belirtti. "NATO olarak, BM'nin meseleye çözüm bulma çabalarını ve bu yöndeki silah ambargosu kararını destekliyoruz" dedi.