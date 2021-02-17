NATO’dan Türkiye Mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gününde PKK'nın 13 Türk’ü öldürdüğü Gara katliamını kınadı.
“Müttefikler Türkiye'nin ve Türk halkının yanındadır" diyen Jens Stoltenberg, S-400 ve Doğu Akdeniz krizleri nedeniyle NATO içinde yaşanan Türkiye tartışmalarına da değinerek, "Türkiye önemli bir müttefiktir. Bunu anlamak için sadece haritaya şöyle bir göz atmanız bile yeterlidir. Türkiye ile yaşanan sorunların çözüm platformu NATO'dur" diye konuştu.
NATO Savunma Bakanları, 17-18 Şubat günlerinde, ABD'nin yeni savunma bakanı Lloyd Austin'in de ilk kez katıldığı toplantıda, video konferans yöntemiyle bir araya geldi. İlk günkü oturumun ardından basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Irak'ın kuzeyinde Amerikan askerlerine yapılan saldırı ile Gara kentinde 13 Türk rehinenin katledildiği saldırıları kınadı.
Stoltenberg, "13 yurttaşı öldürülen Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Saldırganları, olabilecek en sert biçimiyle kınıyorum. Müttefikler bugünkü toplantıda, Türkiye ve Türk halkı ile dayanışma içindedir" dedi.
“Patriot ve SAMP-T gibi alternatif olasılıkları önerdim”
Gazetecilerin NATO ile Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması krizi ve bu alımın toplantıda bir sonuç doğurup doğurmayacağına ilişkin sorularını da yanıtlayan Stoltenberg, toplantının ilk gününde bu konuyu ele almadıklarını belirtti. NATO Genel Sekreteri, "Türkiye'ye S-400 alımının yaratacağı sorunları ve NATO ülkeleri ile çalışmanın avantajlarını anlatttım. Bunlara ek olarak belki Patriot ya da Fransa-İtalya ortak yapımı SAMP-T füze savunma sistemi alımı gibi alternatif olasılıkları önerdim. Elbette görüş ayrılıklarımız var. Ama bütün bunları konuşmak için buradayız" dedi.
"Haritaya bakın yeter"
Türkiye ile yaşanan krizlerin toplantıda ele alınıp alınmadığı sorusuna da Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefik. Bunu anlamak için haritaya bakmanız yeter. Irak, Suriye ve bizim aramızda yer alıyor. Türkiye'deki askeri üslerimiz son derece önemli. DAEŞ ile mücadelede bu askeri üslere, Türkiye'ye büyük önem veriyoruz. Türkiye, topraklarında milyonlarca mülteci ağırlıyor. Ama aynı zamanda farklılıklarımız ve görüş ayrılıklarımız var. S-400 alımı konusunda ben Türkiye ile şahsen konuştum, farklı görüşlerimi dile getirdim. Doğu Akdeniz konusunda, farklı bir yaklaşım sergiledik, çatışmaları azaltan bir sistem yürürlüğe koyduk. Bu sayede Yunan ve Türk güçlerinin çatışması engellendi. NATO, Türkiye ve AB arasındaki göç anlaşmasını kolaylaştırdı. Sorunlar var elbette, görüş ayrılıkları da ama bunların çözülmesi için NATO pozitif bir platformdur" diye konuştu.
NATO Savunma Bakanları'nın yarın yapılacak ikinci oturumunda Türkiye, S-400 alımı ve Irak konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.
"Afganistan'a birlikte girdik, birlikte çıkacağız"
Stoltenberg, Afganistan'dan askerlerin çekilmesine ilişkin soruya da , "Geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşma, 1 Mayıs'ı öngörüyordu. Ama Afganistan'ı terketmenin şartları var. Taahhütler yerine getirilmeli. Barış süreci ve anlaşmanın tümünün uygulanması için kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Afganistan'a 11 Eylül'den sonra birlikte girdik ve ne zaman çıkacağımıza da birlikte karar vereceğiz. Bu tartışmayı yarın yapacağız. Birlikte karar alınacak. Taliban, şiddete son vermeli, iyi niyetle müzakerelere oturmalı ve El Kaide ve diğer uluslararası terör gruplarını desteklemekten vazgeçmeli" diye konuştu.
Stoltenberg, “ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Afganistan'daki konumlarını yeniden gözden geçirme mesajını memnuniyetle karşılıyoruz. Afganistan'da 10 bin asker var. Çoğunluğu ABD'den gelmiyor. ABD Afganistan'a tek başına girmedi. 20 yıldır müttefiklerin desteği yanındaydı. Oradaki tek güç de değil. Bütün bunları birlikte konuşmalıyız" dedi.