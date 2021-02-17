NATO’dan Türkiye Mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gününde PKK'nın 13 Türk’ü öldürdüğü Gara katliamını kınadı.

“Müttefikler Türkiye'nin ve Türk halkının yanındadır" diyen Jens Stoltenberg, S-400 ve Doğu Akdeniz krizleri nedeniyle NATO içinde yaşanan Türkiye tartışmalarına da değinerek, "Türkiye önemli bir müttefiktir. Bunu anlamak için sadece haritaya şöyle bir göz atmanız bile yeterlidir. Türkiye ile yaşanan sorunların çözüm platformu NATO'dur" diye konuştu.

NATO Savunma Bakanları, 17-18 Şubat günlerinde, ABD'nin yeni savunma bakanı Lloyd Austin'in de ilk kez katıldığı toplantıda, video konferans yöntemiyle bir araya geldi. İlk günkü oturumun ardından basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Irak'ın kuzeyinde Amerikan askerlerine yapılan saldırı ile Gara kentinde 13 Türk rehinenin katledildiği saldırıları kınadı.

Stoltenberg, "13 yurttaşı öldürülen Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Saldırganları, olabilecek en sert biçimiyle kınıyorum. Müttefikler bugünkü toplantıda, Türkiye ve Türk halkı ile dayanışma içindedir" dedi.